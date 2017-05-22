金价延续升势 因特朗普政治风波和欧元大涨提供支撑

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约/伦敦5月22日 - 金价在上周录得五周来最大周线升幅后，周一延续涨势，因美元兑欧元下挫，且美国政治风波助燃了对黄金的避险需求，且令美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期降温。
1905GMT，现货金升0.5%，报每盎司1,260.96美元，美国期金GCcv1收高0.6%至每盎司1,261.40美元。
上周金价大涨2.2%，因对美国总统特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通，以及他撤掉前联邦调查局(FBI)局长科米，令投资人担心他推进承诺的财政刺激措施的能力。
这促使投资人涌入黄金等避险资产，并拖累美股、美元和美国公债收益率下滑，持有非孽息黄金的机会成本降低，令黄金对其他货币持有人而言更为便宜。
美股周一上涨，但美债收益率变动不大，美元挫至六个月低点，因在德国总理默克尔表示，欧元对德国而言“太疲弱”后，欧元兑美元大涨。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，金市投资人关注华府消息。
今年的票委达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储年底前应继续加息，但他还未准备好对达到通胀目标宣称胜利。
其他贵金属中，现货银攀升1.9%至每盎司17.14美元，盘中升至三周高位17.21美元。
铂金(白金)升0.5%至942.90美元，钯金升1.44%至770.40美元，盘中挫至3月15日来最低的748.97美元。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
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