金价触及5月1日以来最高 受政治不确定性推动

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约/伦敦5月26日 - 金价周五升至近四周最高，因政治不确定性促使投资者选择黄金，而不是股票等风险更大的资产。
“特朗普和美国政府方面的政治噪音，市场整体上有一定的不确定因素，这支撑了金价，股市也下跌，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。
周五在意大利西西里召开的七国集团峰会上，全球富裕国家领袖面对与特朗普的艰难对话，此前一天这位美国总统抨击了北大西洋公约组织(NATO)同盟，谴责了德国的贸易政策。
在政治和金融市场出现不确定时，黄金通常是受到青睐的投资。
1819 GMT，现货金升1.1%，报每盎司1,268.69美元， 为5月1日以来最高。本周升约1%，为连续第三周上涨。美国期金收高0.9%，报1,268.10美元。
许多交易员由于美国和英国的阵亡将士纪念日长周末而离席，许多金融市场下周一闭市，美国金市将提前收市。
周五发布的数据显示，美国第一季经济增长年率为1.2%，高于上月报告的0.7%，这对美元构成支撑。
其它贵金属，现货铂金攀升1.1%，报956.99美元，为一个月来最高。本周铂金升1.8%。
现货银升1.3%，报17.33美元，本周将升3.1%，为4月中以来的最大周度升幅。
现货钯金升2.2%，报788.10美元，本周升3.8%，为本月的第一个周线升幅。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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