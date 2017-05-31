金价受美元下跌带动上涨，但美国预计即将加息限制升幅

路透纽约/伦敦5月31日 - 金价周三上涨，因美元走软，以及地缘政治紧张情绪提供支撑，但本月金价变动不大，因美国下月加息的可能性增加。

美元兑一篮子主要货币小跌，因华府政治紧张局势升温。在民调显示下周大选前，英国执政的保守党支持率仍领先后，英镑反弹。之前的一个预估显示，英国恐有悬峙国会风险。

不过本周美国公布的经济数据支持了美联储下月升息的观点，美元跌幅有限。周三美国公布的数据则是有好有坏。

投资人翘首等待周五美国公布非农就业报告，可能为短期美元走势确立基调。

法国兴业银行分析师在报告中表示，预计金价后市下跌，美联储今明两年收紧政策将必然损及投资人对黄金的买兴。

该行预计金价第四季均值为1,200美元，建议投资人逢高出货。

在1849 GMT，现货金升0.7%至每盎司1,271.14美元。周二一度触及一个月高位1,270.47美元后收低0.3%，本月金价升约0.2%。

美国期金收高0.6%，至每盎司1,270.30美元。

汤森路透数据显示，交易商预计美联储6月13-14日政策会议上加息25个基点的可能性为86.6%。

其他贵金属中，现货银下滑0.3%，报17.31美元，但本月上涨了0.8%。

铂金大涨1.2%至945.3美元，昨日下挫1.9%，录得近一个月最大单日跌幅，本月势将创今年首个月度下跌。

钯金升1.4%，至816.45美元，5月涨约0.3%。(完)