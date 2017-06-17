金价变动不大 投资人认为美国升息后的跌势到头

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
1819 GMT，现货金升0.1%，至每盎司1,254.24美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.05美元。
美国8月期金收高0.2%，报每盎司1,256.50美元。
金价本周势将连续第二周下跌，自6月6日高位1,295.97已回落逾3%，因投资人消化美联储周三加息和政策前景暗示。
周四美国公布的经济数据强劲，对今年再度加息的忧虑加重，但周五公布的数据令人失望，压低了美债收益率和美元。
其他贵金属中，现货银跌0.2%，报16.68美元，盘中跌至四周最低的16.62美元。本周银价将挫约2.6%，为六周最大周度跌幅。
现货铂金上扬0.5%，报924.50美元，盘中跌至逾一个月最低的913.50美元。
现货钯金跌0.3%，报867.20美元，势将录得四周来首周下跌。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。