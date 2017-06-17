金价变动不大 投资人认为美国升息后的跌势到头

路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。

1819 GMT，现货金升0.1%，至每盎司1,254.24美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.05美元。

美国8月期金收高0.2%，报每盎司1,256.50美元。

金价本周势将连续第二周下跌，自6月6日高位1,295.97已回落逾3%，因投资人消化美联储周三加息和政策前景暗示。

周四美国公布的经济数据强劲，对今年再度加息的忧虑加重，但周五公布的数据令人失望，压低了美债收益率和美元。

其他贵金属中，现货银跌0.2%，报16.68美元，盘中跌至四周最低的16.62美元。本周银价将挫约2.6%，为六周最大周度跌幅。

现货铂金上扬0.5%，报924.50美元，盘中跌至逾一个月最低的913.50美元。

现货钯金跌0.3%，报867.20美元，势将录得四周来首周下跌。(完)