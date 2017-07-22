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美元走软提振金价 创两个月来最佳周度表现
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2017年7月22日 / 凌晨1点17分 / 2 天前

美元走软提振金价 创两个月来最佳周度表现

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦7月21日 - 金价周五上涨，本周势将创两个月来最佳周度表现，因欧元急升，拖累美元跌至去年6月来最低，使黄金对持有其它货币的投资者而更便宜。

公债收益率走低，之前欧洲央行总裁德拉吉周四表示，欧洲央行将不急于缩减资产购买计划规模。美元兑一篮子货币走软，美元指数在下午的交易中触及逾一年低位。

“全球央行的立场更加鸽派，美元走势对金价有利，”RJO Futures的高级市场策略师Josh Graves说。

金价对升息非常敏感。收益率回落降低了持有无息黄金的机会成本，扶助支撑金价。

1821 GMT，现货金上涨0.87%，报每盎司1,255.0601美元，盘中触及去年6月26日最高1,255美元，本周有望创5月以来最佳周度表现。

美国8月期金收涨9.4美元，或0.75%，报每盎司1,254.90美元，本周收涨2.2%。

尽管金价受益于美元兑欧元走软，和公债收益率走势，但美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期将限制金价涨幅，后市仍将陷于1,200-1,250美元的区间内，荷银分析师Georgette Boele说。

美联储将在7月25-26日举行政策会议。

现货银上扬1.18%，报每盎司16.482美元，盘中触及7月3日以来最高16.509美元，本周上涨3.3%，有望创1月以来最大周度涨幅。

现货铂金涨0.87%，报每盎司934.35美元，本周有望上涨2.1%。现货钯金攀升0.20%，报每盎司844.22美元，但本周可能下跌1.6%。(完)

编译 母红; 审校 利棣儿

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