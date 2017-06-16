金价跌至三周低点 因美元走强及美国就业数据强劲

路透纽约/伦敦6月15日 - 黄金价格周四跌至三周低点，受美元走强打压。数据显示美国就业市场强劲，投资人开始评估美国今年稍晚再度加息的可能性。

不过，金价跌势受限，受全球不确定性支撑，包括有报导称美国总统特朗普正被调查。

“和之前升息一样，次日市场就开始关注下一次升息的可能性，因所有因素都提前消化了。”Natixis金属分析师Bernard Dahdah表示。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三一如预期加息一码，并暗示年底前进一步收紧政策。

1856 GMT，现货金下跌0.5%，至每盎司1,254.05美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.18美元。

美国8月期金收挫1.7%，报每盎司1,254.60美元。

美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美联储在通胀放缓的情况下，年内再次升息提供理据。

就业数据发布后，美元指数上扬。

其他贵金属中，现货银跌0.8%，报16.74美元，盘中跌至5月19日来最低的16.64美元。

现货铂金下挫1.6%，报920.99美元，盘中跌至逾一个月最低的913.50美元。现货钯金跌0.2%，报861.49美元。(完)