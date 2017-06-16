金价跌至三周低点 因美元走强及美国就业数据强劲

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约/伦敦6月15日 - 黄金价格周四跌至三周低点，受美元走强打压。数据显示美国就业市场强劲，投资人开始评估美国今年稍晚再度加息的可能性。
不过，金价跌势受限，受全球不确定性支撑，包括有报导称美国总统特朗普正被调查。
“和之前升息一样，次日市场就开始关注下一次升息的可能性，因所有因素都提前消化了。”Natixis金属分析师Bernard Dahdah表示。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三一如预期加息一码，并暗示年底前进一步收紧政策。
1856 GMT，现货金下跌0.5%，至每盎司1,254.05美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.18美元。
美国8月期金收挫1.7%，报每盎司1,254.60美元。
美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美联储在通胀放缓的情况下，年内再次升息提供理据。
就业数据发布后，美元指数上扬。
其他贵金属中，现货银跌0.8%，报16.74美元，盘中跌至5月19日来最低的16.64美元。
现货铂金下挫1.6%，报920.99美元，盘中跌至逾一个月最低的913.50美元。现货钯金跌0.2%，报861.49美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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