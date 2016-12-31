金价2016年全年上涨8% 终结了连续三年下跌的走势

路透纽约/伦敦12月30日 - 金价周五下跌，美元走低的影响被年末的获利了结所抵消。金价2016年全年上涨逾8%，终结了连续三年下跌的走势。

2016年上半年，投资者增持黄金，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)受全球增长忧虑拖累对升息表示谨慎，而英国公投脱离欧盟抑制了风险意愿，金价在7月被推升至两年高位。

现货金触及12月14日以来最高的1,163.14美元，后回落至 1,150.5美元，下跌0.7%。金价全年上涨约8.5%，为2011年以来的最大年度升幅。

美国2月期金收跌0.6%，报1,151.7美元。

金价在11月下跌了逾8%，因特朗普在美国大选中获胜，投资者押注他的增加基建支出承诺将刺激经济增长，因而带动美债收益率走高。

金价在12月15日触及了10个月低位，因稳固的美国经济数据促使美联储进行了今年首次升息，还暗示，明年将升息三次，多于之前预计的两次。

“因为股市逼近2万点大关，市场相对平静，有时候出现的黄金避险买盘没有出现，”Sica Wealth Management主席和首席投资长Jeffrey Sica称。

美元兑一篮子六种货币盘中缩小了跌幅，令金价承压，美债收益率仍将是黄金走势的一个关键驱动力，分析师表示。

其它贵金属今年也收高，钯金表现最好，涨幅逾21%。今日上涨1.3%，报680.75美元。

铂金今日上涨0.1%，报898.55美元。年度小幅上涨，为四年来的首个年度涨幅。

本月稍早，铂金和钯金的价差缩至近15年来的最窄，至每盎司141美元。

现货银下跌1.4%，报15.92美元，全年上涨约15%，为2010年以来的最佳年度表现。(完)