美国就业数据强劲未能阻碍金价上涨 但本周下跌

路透纽约/伦敦12月2日 - 金价周五收高，四个交易日来首次上涨，没有理会美国就业岗位增加的数据，分析师称，因利率上涨的预期已经被消化。

11月，美国雇主增加雇聘活动，失业率降至九年低位的4.6%，美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月升息的可能性不断攀升。

金价对升息高度敏感，因升息提振美元，令以美元计价的无息资产的吸引力减弱。

“市场仍认为非常可能在12月升息，已经消化了此预期，这是为什么今日金价没有下跌的原因，”Natixis贵金属分析师Bernard Dahdah称。

1933 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,174.03美元，从周四触及的2月5日以来最低的1,160.38美元反弹。本周可能录得连续第四周周线下跌。

美国12月期金收高0.7%，报每盎司1,177.80美元。

美元指数下跌约0.3%，帮助支撑金价。

“两周后升息基本是板上钉钉，美元将维持强势，金价仍将受压，但之前，我们可能会看到一些轧平头寸，”Marex Spectron贵金属负责人David Govett称。

全球最大黄金支持交易基金SPDR Gold Trust持金量周四下跌1.5%，上月减少了逾6%。

现货银上涨1%，报16.66美元，现货铂金上涨1.8%，报927.80美元。

现货钯金下跌1.5%，报739美元，势将录得五周来的首周周线下跌，盘中从周四触及的一年半高位急挫。(完)