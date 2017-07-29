金价触及六周高位 因美国数据抑制了升息预期

路透纽约/伦敦7月28日 - 金价周五攀升至六周高位，因美国通胀低于预期，抑制了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将会激进升息的预期，另外，朝鲜发射弹道导弹，引发避险买盘。

美国第二季国内生产总值(GDP)和劳工成本数据也打压美元走低，使金价对持有其他货币的投资者更便宜。

“数据显示，通胀年率全面大幅下滑，美联储没有升息的迫切性，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

1750 GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,268.84美元，盘中触及6月14日以来最高1,270.38美元，本周有望连升第三周。

美国8月期金收涨0.7%，报每盎司1,268.40美元。

朝鲜周五在一次罕见的深夜试射中发射一枚导弹，日本官员和媒体公布的细节暗示，可能是一枚洲际弹道导弹。

美元指数下跌，受累于美国经济数据不佳，和政治不确定性。全球股市也走疲。

Julius Baer的分析师Carsten Menke称，涨势脆弱，因伴随有实货市场卖盘，他预计金价将回落至1,200美元。

其它贵金属市场，现货银上扬1%，报每盎司16.69美元，本周有望连涨第三周。

现货铂金升1.2%，报每盎司933.60美元，本周势将录得三周来首周下跌。现货钯金涨0.7%，报每盎司878.72美元，有望创七周来最大周度升幅。(完)