金价从五个半月低位反弹 因美元回软

路透纽约/伦敦11月21日 - 金价周一从五个半月低点反弹，因美元回吐了一些涨幅。因投资人押注当选的美国总统特朗普财政刺激计划会推高通胀，美元在上周大涨。

上述假设还提振美债收益率，压制了非孽息黄金的买兴。但由于美元涨势周一出现喘息，金价也收复了一些失地。美元兑一篮子主要货币连升10个交易日。

交易员称，金价下跌也吸引了一些实货消费者重返市场。

1959 GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,212美元。美国12月期金收高0.09%，报1,209.80美元。

欧元兑普遍下滑的美元从11个月低点反弹，政治发展令围绕在明年德国和法国大选的不确定性降低。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量上周降幅为四个月来最大。

其他贵金属中，现货银下跌0.2%，至每盎司16.55美元，黄金/银价格比升至73，为6月底来最高。

现货铂金大涨1.6%，至935.1美元。现货钯金上涨0.3%，报726.78美元。(完)