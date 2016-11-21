金价从五个半月低位反弹 因美元回软

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月21日 - 金价周一从五个半月低点反弹，因美元回吐了一些涨幅。因投资人押注当选的美国总统特朗普财政刺激计划会推高通胀，美元在上周大涨。
上述假设还提振美债收益率，压制了非孽息黄金的买兴。但由于美元涨势周一出现喘息，金价也收复了一些失地。美元兑一篮子主要货币连升10个交易日。
交易员称，金价下跌也吸引了一些实货消费者重返市场。
1959 GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,212美元。美国12月期金收高0.09%，报1,209.80美元。
欧元兑普遍下滑的美元从11个月低点反弹，政治发展令围绕在明年德国和法国大选的不确定性降低。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量上周降幅为四个月来最大。
其他贵金属中，现货银下跌0.2%，至每盎司16.55美元，黄金/银价格比升至73，为6月底来最高。
现货铂金大涨1.6%，至935.1美元。现货钯金上涨0.3%，报726.78美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。