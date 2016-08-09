金价回稳 美国就业数据公布后的跌势失去动能

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦8月8日 - 金价周一在跌至一周低点后回稳，因上周五美国公布强于预期的就业数据引发的金价跌势失去动能，投资人对负面的全球经济信心的担忧也提供支撑。
上周五美国公布的就业数据重燃投资人对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍晚加息的臆测。
1939 GMT，现货金升0.07%，报每盎司1,335.99美元，稍早触及7月27日来的最低1,329.55美元。
交投最活跃的美国12月期金收低0.2%，报每盎司1,341.30美元。
金价对升息高度敏感，因这会推高持有黄金等非孽息资产的机会成本，也会提振美元，而黄金是以美元计价的。
“美国没有我们预期的那么快加息，所以宏观经济环境仍对金市有利。”德意志银行矿业分析师Frank Nganou称。
“目前都要看央行以及是否他们会保持鸽派。美国的一点风吹草动都会影响金价。”
上周五，全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust (GLD)持金量增幅创6月底来最大。
其它贵金属方面，现货银升0.25%，报每盎司19.71美元，稍早跌至近两周低点19.56美元，上周五现货银大跌3%。
现货铂金升0.7%，报每盎司1,150.2美元。现货钯金微升0.07%，报每盎司694.50美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。