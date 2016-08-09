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国际财经 | 2016年 8月 9日 星期二 08:25 BJT

金价回稳 美国就业数据公布后的跌势失去动能

路透纽约/伦敦8月8日 - 金价周一在跌至一周低点后回稳，因上周五美国公布强于预期的就业数据引发的金价跌势失去动能，投资人对负面的全球经济信心的担忧也提供支撑。

上周五美国公布的就业数据重燃投资人对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍晚加息的臆测。

1939 GMT，现货金升0.07%，报每盎司1,335.99美元，稍早触及7月27日来的最低1,329.55美元。

交投最活跃的美国12月期金收低0.2%，报每盎司1,341.30美元。

金价对升息高度敏感，因这会推高持有黄金等非孽息资产的机会成本，也会提振美元，而黄金是以美元计价的。

“美国没有我们预期的那么快加息，所以宏观经济环境仍对金市有利。”德意志银行矿业分析师Frank Nganou称。

“目前都要看央行以及是否他们会保持鸽派。美国的一点风吹草动都会影响金价。”

上周五，全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust (GLD)持金量增幅创6月底来最大。

其它贵金属方面，现货银升0.25%，报每盎司19.71美元，稍早跌至近两周低点19.56美元，上周五现货银大跌3%。

现货铂金升0.7%，报每盎司1,150.2美元。现货钯金微升0.07%，报每盎司694.50美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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