金价下滑 因连涨四日后出现获利回吐

路透纽约9月7日 - 金价周三下跌，因出现获利回吐而失去上涨动能，前一交易日录得逾两个月来最大百分比升幅，受助于经济数据削弱了美国近期升息预期。

美国周二公布，8月服务业活动指数触及六年半最低，企业活动和订单骤降，直指经济增长放缓，可能进一步削弱美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月升息的前景。

同时，8月非制造业新订单分项指数跌至2013年12月以来最低。

1817 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,345.32美元，稍早触及8月19日以来最高的1,352.65美元。

美国期金下滑0.3%，收于每盎司1349.2美元。

“近期价格走软没有带来一波抛售，至少现在还没有，这一事实表明，投资者对金市的人气仍稳定，”法国兴业银行分析师在公告中称。

“美联储可能推迟收紧政策，其它主要央行的扩张政策及负利率，继续给金市带来利多人气。”

美元指数升0.2%，全球股市跳升至逾一年高位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二黄金持仓量增加1.52%，至952.14吨，增幅为7月5日来最大，上周五为937.89吨。

现货银下滑1.3%，报19.77美元，此前触及逾三周高位20.13美元。

铂金(白金)跌约1%至1,084.99美元，盘中触及两周高位的1,105.80美元；钯金跌1.1%，报687.60美元，盘中触及逾两周高位的708.40美元。(完)