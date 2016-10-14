金价小涨 因美元和股市下滑

路透纽约/伦敦10月13日 - 黄金价格周四小涨，因对中国经济的担忧重燃，拖累全球股市走软，且美元下滑。

美元指数跌0.3%，令黄金对使用其他货币的买家而言更便宜。

“金价上涨有难度，但走低也犹豫不决，他们在寻找新的诱因，”荷银商品策略师Georgette Boele。

1917 GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,258.55美元，美国期金收高0.3%，报每盎司1,257.60美元。

一交易商表示，在中国公布9月贸易数据令对全球第二大经济体的担忧重燃后，全球股市跌至三周低点，投资人转投黄金。

“亚洲出现大量实货买盘，主要来自中国，上市交易基金在近期金价下跌后也有买入，”中国一银行贵金属交易员称。

其它贵金属方面，现货银上扬0.4%，报每盎司17.52美元。现货铂金报935.45美元，跌0.7%，盘中一度触及七个半月低点925.65美元。

现货钯金大跌1.5%至639.30美元，盘中跌至7月18日来最低的633.98美元。(完)