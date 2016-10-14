金价小涨 因美元和股市下滑

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约/伦敦10月13日 - 黄金价格周四小涨，因对中国经济的担忧重燃，拖累全球股市走软，且美元下滑。
美元指数跌0.3%，令黄金对使用其他货币的买家而言更便宜。
“金价上涨有难度，但走低也犹豫不决，他们在寻找新的诱因，”荷银商品策略师Georgette Boele。
1917 GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,258.55美元，美国期金收高0.3%，报每盎司1,257.60美元。
一交易商表示，在中国公布9月贸易数据令对全球第二大经济体的担忧重燃后，全球股市跌至三周低点，投资人转投黄金。
“亚洲出现大量实货买盘，主要来自中国，上市交易基金在近期金价下跌后也有买入，”中国一银行贵金属交易员称。
其它贵金属方面，现货银上扬0.4%，报每盎司17.52美元。现货铂金报935.45美元，跌0.7%，盘中一度触及七个半月低点925.65美元。
现货钯金大跌1.5%至639.30美元，盘中跌至7月18日来最低的633.98美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。