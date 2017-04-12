金价跳升至五个月新高 因地缘政治忧虑

路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。

周二中东盟国加入七国集团(G7)的行列，寻求孤立叙利亚总统阿萨德，全球紧张局势升级。

1910 GMT，现货金升1.53%，报每盎司1,273.44美元，盘中触及11月10日来最高的1,275.16美元。

美国期金收高1.6%，报每盎司1,274.20美元。

法国大选结果的不确定性，以及美国可能对叙利亚和朝鲜采取军事打击等因素都提振忐忑不安的投资人对避险资产的需求。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一称，美联储打算循序渐进加息的目的是让经济在不过热的情况下，保持充分就业并且使通胀率维持在接近2%的水平。

从技术面来看，金价突破了200日移动均线关键技术阻力位，带动了更多买盘。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持金量周一升0.21%，至838.26吨，周五为836.49吨。

其他贵金属中，现货银大涨2.1%，报每盎司18.294美元，铂金劲扬2.8%，报962.55美元，钯金升2%，报804.05美元。(完)