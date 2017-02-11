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国际财经 | 2017年 2月 11日 星期六 10:08 BJT

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅

路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。

1924 GMT，现货金微升0.02%，报每盎司1,230.78美元，美国4月期金收低0.07%，报1,235.90美元。周三现货金触及11月中来最高的1,244.67美元。

金价势将连升第二周，较上周五尾盘升1%。

美元兑一篮子主要货币缩减涨幅，此前因特朗普承诺数周内宣布重大税改计划而一度跳升。

对企业有利的减税希望也刺激美股连续第二日创新高。

其他贵金属中，现货银升1.5%，报每盎司17.91美元，盘中升至17.99美元，为11月11日来最高。

钯金升1.6%，报782美元，盘中触及1月25日来最高的786.40美元。铂金下滑0.6%，报1,006.10美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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