金价削减涨幅 联储主席叶伦的讲话搅动升息时机疑虑

路透纽约/伦敦8月26日 - 金价周五削减涨幅，而美元转升，投资者今日绞尽脑汁，希望透过美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦和其它联储官员的讲话，破解升息时机的密码。

叶伦在备受期待的讲话中称，美国升息的可能性增强，不过，升息应循序渐进地进行。

叶伦发表讲话后，现货金急升1.5%，报每盎司1,341.60美元。美元指数则回落0.6%，但在美联储副主席费舍尔发表讲话后，金价稍后回吐所有涨幅，美元上扬0.7%。费舍尔表示，可能在今年升息。

“费舍尔对叶伦讲话的鹰派解读置金市多头于不利地位，金价跌回到日低，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易部董事Tai Wong说。

“从目前的情况看，在9月就业报告公布前，金价都将保持震荡走势。”

1900 GMT，现货金升0.02%，报每盎司1,321.52美元。本周势将下跌1.5%，之前两周连涨。

美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,325.90美元。

叶伦指出，就业市场改善，且预期经济温和成长，这巩固了今年稍后联储会升息的观点。不过，她并未提供经济发展到何种状况联储才会行动的指引。

本周，印度金贴水触及三个月低位，与此同时，亚洲其它地区购买黄金的势头增强，因价格下跌和节日买盘提振对黄金的需求。

现货银上扬0.6%，报每盎司18.60美元，周四触及八周低位18.46美元。

现货铂金小跌0.01%，报每盎司1,068.40美元，盘中触及七周半低位1,057美元。现货钯金回落0.1%，报每盎司683.30美元。(完)