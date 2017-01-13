金价升至七周高位 因美元在特朗普记者会后下跌

路透纽约/伦敦1月12日 - 金价周四急升至每盎司1，200美元之上，至七周最高，因美元下跌，此前美国候任总统特朗普在备受期待的记者会上没有提供经济政策细节。
但分析师警告称，金价自12月中以来的回升势头可能正失去动能，因一旦特朗普的经济计划向前推进，美元可能反弹。
1935 GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,197.64美元，盘中高见11月23日以来最高的1,206.98美元；美国期金收高0.3%，报每盎司1,199.80美元。
分析师称，特朗普周三就一系列问题回答了记者的提问，记者会持续时间超过预期，但没有就减税和基建支出提供细节。
这令美元指数跌至近五周最低。
“坦率地讲，有点糟糕，反映了没有明确美国经济政策的事实，”ICBC Standard Bank贵金属策略负责人Tom Kendall称。
“暂时而言，我坚持金价将进一步上升的观点，但升势正失去动能。”
金价自12月15日触及10个半月低位后已经上涨了约7%。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四稍晚将与教育人士出席一会议直播时，美国利率前景可能会变得更加清晰。
现货银升0.4%，报16.79美元，之前升至四周高位16.98美元。
现货铂金上涨0.6%，报978.30美元，盘中高见11月10日以来最高的990.10美元。
钯金上涨0.5%，报758美元。
德国商业银行称，中国汽车销量不太可能追上去年创纪录的15%的增幅。
“预计2017年的销售动能将大幅下降，铂金系金属，特别是钯金，今年可能不会受到那么大的支撑，”德国商业银行在报告中称。(完)
(编译 刘静；审校 李军)