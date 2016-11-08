金价下跌 因美元和股市受FBI不指控希拉里消息提振跳升

路透纽约/伦敦11月7日 - 金价周一下跌，录得五周来的最大单日跌幅，因美元和股市反弹，此前有消息称，希拉里不会因为使用私人邮件服务器面对刑事指控。

这增强了她在周二美国大选中获胜的机率。最终大选结果预计将于周三发布。

1900 GMT，现货金下跌1.8%，报1,280.70美元；美国期金下跌1.9%，报1,279.40美元。

“美国联邦调查局(FBI)称不再追究邮件事件后，风险模式启动，”ING集团商品策略师Warren Patterson称。

“如果希拉里获胜，金价会有进一步调整，甚至可能跌至1,250美元，”J. Rotbart & Co董事总经理Joshua Rotbart称。

周日发布的华盛顿邮报/ABC最新民调以及NBC-华尔街日报最新民调显示，希拉里支持率领先对手特朗普。

全球股市急升，美元上涨，股市波动指数VIX录得逾四个月来最大单日跌幅。

“美国大选风险，周二大选产生意外的可能性(如特朗普获胜)，应在近期主导黄金交易人气，”花旗研究在一份致客户的公告中称。

在技术方面，预计每盎司1,278美元的200日移动均线切入位附近是黄金的支撑位。

银价下跌1%，报18.21美元；铂金上涨0.1%，报997.85美元；钯金跳升4.5%，报651.85美元，盘中最高升5.3%，至656.90美元。(完)