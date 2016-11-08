金价下跌 因美元和股市受FBI不指控希拉里消息提振跳升

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月7日 - 金价周一下跌，录得五周来的最大单日跌幅，因美元和股市反弹，此前有消息称，希拉里不会因为使用私人邮件服务器面对刑事指控。
这增强了她在周二美国大选中获胜的机率。最终大选结果预计将于周三发布。
1900 GMT，现货金下跌1.8%，报1,280.70美元；美国期金下跌1.9%，报1,279.40美元。
“美国联邦调查局(FBI)称不再追究邮件事件后，风险模式启动，”ING集团商品策略师Warren Patterson称。
“如果希拉里获胜，金价会有进一步调整，甚至可能跌至1,250美元，”J. Rotbart & Co董事总经理Joshua Rotbart称。
周日发布的华盛顿邮报/ABC最新民调以及NBC-华尔街日报最新民调显示，希拉里支持率领先对手特朗普。
全球股市急升，美元上涨，股市波动指数VIX录得逾四个月来最大单日跌幅。
“美国大选风险，周二大选产生意外的可能性(如特朗普获胜)，应在近期主导黄金交易人气，”花旗研究在一份致客户的公告中称。
在技术方面，预计每盎司1,278美元的200日移动均线切入位附近是黄金的支撑位。
银价下跌1%，报18.21美元；铂金上涨0.1%，报997.85美元；钯金跳升4.5%，报651.85美元，盘中最高升5.3%，至656.90美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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