金价下跌 因美元升至14年高位

路透纽约/伦敦11月16日 - 金价周三下跌，因在特朗普胜选后美债收益率急升的驱动下美元延续为期一周的升势，攀升至14年高位。

金价从上周三大选后触及的高位已经回落了逾100美元/盎司，因公债收益率急升和风险胃纳膨胀。

1905 GMT，现货金下跌0.2%，报1,225.06美元，美国12月期金下跌0.05%，报1,223.90美元。

“金价在1,200美元之上进行盘整，”VanEck International Investors Gold Fund资产组合经理和策略师Joe Foster称。

“美元今日走高，金价变化不大，对我来说这是筑底和盘整的表现。”

大型银行和投资者开始讨论美元和欧元走向平价的可能性，因美元从即将上台的特朗普政府推高通胀的预期中获益。

投资者周三重复大选后的抛售公债买入美股操作，但规模不像之前那么大，本周稍早这一操作稍作停歇。

金价预计还将从美国即将升息中感到压力，美联储预计将于下月进行近10年来的第二次升息。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三告诉路透，美联储12月不加息的唯一原因就是发生重大冲击，比如全球市场的普遍动荡，或是美国就业数据糟糕。

投资者对黄金投资仍冷淡，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares周二持金量跌至四个半月低位。

在主要实货市场，一些印度黄金交易员在下大量短期进口订单，因担心印度总理莫迪很快将限制从海外购买黄金。

现货银下跌0.8%，报16.94美元，现货铂金升0.9%，报943.5美元，现货钯金最高升2.2%，至六周高位的721.40美元。(完)