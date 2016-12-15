金价触及10个月低位 因美联储暗示2017年将加快升息步伐

路透纽约/伦敦12月14日 - 金价周三转跌并触及逾10个月最低水平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)将利率上调25个基点，暗示明年将加快升息步伐，美元受此提振上涨。

美联储结束为期两日会议后发布的政策声明比预期更激进，因近期出炉的一系列数据整体强劲，且特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。

“前景预期中的乐观情绪有所增强，从点阵图预期来看，明年的升息次数比之前的预期多一次，”CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld称。

“我们仍预计未来两年升息五次，每次25个基点，但现在预计，2017年升息三次，2018年两次，之前的预估是明年两次，后年三次，因看到美联储在预期未来将出台的部分财政刺激的影响方面已更加具有前瞻性。”

1943 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,154.62美元，盘中跌至2月5日以来最低的1,149.66美元，因较短期美债收益率触及逾五年最高。

美国12期金在美联储发布声明前收高0.4%，报1,163.70美元。

美元指数在政策声明发表后转升，上涨约0.5%。

银价上涨0.5%，报每盎司16.99美元；铂金下跌0.1%，报931.25美元；钯金微跌0.07%，报728.50美元。(完)