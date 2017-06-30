金价下跌 因央行官员讲话推高公债收益率

路透纽约/伦敦6月29日 - 金价周四下跌，因央行暗示，可能开始撤走超宽松货币政策，这令欧美公债收益率走高，但美元跌至年内最低给金价带来支撑。

金价对升息高度敏感，因升息增加了持有黄金的机会成本。但美元下跌，抵消了收益率攀升带来的影响，令金价保持在区间波动。

1825 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,245.34美元，美国8月期金收跌0.3%，报1,245.80美元。

“这是美元走软和央行撤走货币刺激举措预期之间的角力，前者对黄金构成支撑，后者反之，”荷兰银行分析师Georgette Boele称。

本周全球央行官员抛出一连串鹰派言论，暗示除美国以外，其它国家的宽松货币政策时代也将告终，宽松政策在2011年扶助黄金触及纪录高位每盎司1920.30美元。

指标美债和德国10年期公债收益率触及五周高位，欧元触及14个月高位，因投资者为欧洲央行撤走货币刺激举措做准备。

第二季金价有望下跌不到5美元，为逾两年来的最小季度波幅。

本季表现最好的主要贵金属为钯金，升幅逾6%。今日钯金下跌 1%，报每盎司846.55美元。

银价下跌0.8%，报每盎司16.63美元，铂金升0.1%，报每盎司920.20美元。(完)