金价本月恐创五个月来最大单月跌幅

路透新加坡11月29日 -金价本月恐将创下6月以来最大单月跌幅，因美国经济持续复苏，促使投资人将资金转至表现强劲的股市，此外，市场亦预期来自央行的宽松资金即将进入尾声。

本月金价已下挫6%，今年以来重挫逾25%，可能创下13年来首次年度下跌纪录。

金价已连续三周在1,300美元下方，过去几个交易日大多呈区间波动，因美国感恩节假期前后的交易市况清淡。

“又到了市场上人人都想暂时退场观望的时候。没什么因素推动价格涨或跌。”香港一贵金属交易商称。“从布仓观点来说，大家对价跌都感到精疲力竭了。年底前有可能收在比当前价位高的水准。”

0751GMT，现货金近持平，报每盎司1,244.50美元。银、铂金和钯金则都上涨。

下一个推动价格的较重要事件，可能是12月初的美国公布非农就业报告。

中国本周的黄金需求回升，因价格下跌。

根据路透数据，上海黄金交易所纯度为99.99%的黄金成交量周四触及18.3吨，为10月8日以来最高。

截至周五收盘的周成交量则为9月最后一周以来最高。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1244.5 0.96 0.08 -25.68

现货银 19.8 0.11 0.56 -34.61

现货铂金 1364.74 9.34 0.69 -11.09

现货钯金 720.47 4.27 0.6 4.11

COMEX期金 1245.2 7.4 0.6 -25.7

COMEX期银 19.825 0.192 0.98 -34.59

汇率

欧元/美元 1.361

美元指数 80.546

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)