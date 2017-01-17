今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
该行报告还表示，来自中国、台湾及马来西亚等地的新资金获得释放，亦将支持商业房地产市场。
＂资深投资者也拨出更多资金投资房地产，他们精于分配资金，能快速地把大量资金投入此市场。＂仲量联行全球资本市场研究部董事David Green-Morgan表示。
去年，全球商业地产投资总额达6,500亿美元，该行估计今年将升至7,000亿美元，重返2014及2015年录得的水平。此外，全球跨境投资于2020年前，料将占整体投资活动逾50%。去年第三季，中国已取代美国成为商用物业资产最大的跨境买家。
仲量联行表示，过去两个地产周期，全球资金流入房地产级别虽然大幅上升，但以美元总额计，地产仍落后债券及股市。
报告指出，要持续成为吸引的资产类别，进一步改善透明度极其重要，而大部分国家均有稳定改善，对投资者实属好事。
报告称，作为全球最大的地产市场，美国的投资活动仍然强大，2016年全球30大地产投资热门城市中占有16个位于美国，其中纽约连续第二年位列榜首，去年首三季成交总额超过331亿美元，差不多是第二位伦敦的两倍。
然而，需求增加令纽约、伦敦及巴黎等城市的核心区资产添上压力，业主叫价进取，市场又欠缺物业放售，令投资者转移往新国际城市。例如美国的波士顿、达拉斯及西雅图等大都会；欧洲跨境活动也推高斯德哥尔摩、布鲁塞尔、奥斯陆、维也纳及都柏林等城市的投资额。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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