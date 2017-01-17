今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行

路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。

该行报告还表示，来自中国、台湾及马来西亚等地的新资金获得释放，亦将支持商业房地产市场。

＂资深投资者也拨出更多资金投资房地产，他们精于分配资金，能快速地把大量资金投入此市场。＂仲量联行全球资本市场研究部董事David Green-Morgan表示。

去年，全球商业地产投资总额达6,500亿美元，该行估计今年将升至7,000亿美元，重返2014及2015年录得的水平。此外，全球跨境投资于2020年前，料将占整体投资活动逾50%。去年第三季，中国已取代美国成为商用物业资产最大的跨境买家。

仲量联行表示，过去两个地产周期，全球资金流入房地产级别虽然大幅上升，但以美元总额计，地产仍落后债券及股市。

报告指出，要持续成为吸引的资产类别，进一步改善透明度极其重要，而大部分国家均有稳定改善，对投资者实属好事。

报告称，作为全球最大的地产市场，美国的投资活动仍然强大，2016年全球30大地产投资热门城市中占有16个位于美国，其中纽约连续第二年位列榜首，去年首三季成交总额超过331亿美元，差不多是第二位伦敦的两倍。

然而，需求增加令纽约、伦敦及巴黎等城市的核心区资产添上压力，业主叫价进取，市场又欠缺物业放售，令投资者转移往新国际城市。例如美国的波士顿、达拉斯及西雅图等大都会；欧洲跨境活动也推高斯德哥尔摩、布鲁塞尔、奥斯陆、维也纳及都柏林等城市的投资额。（完）