2013年全球房地产交易料重回1万亿美元以上--报告

路透伦敦3月14日 - 房地产谘询顾问高纬物业(Cushman & Wakefield)一篇报告称，今年全球房地产交易可能超过1兆(万亿)美元，为2007年以来首见，因受到北美和亚洲信心增长，主权财富基金对不动产的兴趣上扬的扶助。

高纬预计，全球2013年房地产市场投资额将成长14%，2012年已增至9,290亿美元。

这将是2008年金融危机前一年，亦即2007年以来最高水准。2007年投资人在房地产交易砸下1.25兆美元。

“2012年全球经济相当不确定，因而阻碍了决策和市场活动，”高纬执行长Glenn Rufrano称。

“我们预期今年不确定性将降低；事实上，随着全球主要的风险因子退去，2013年前几个月市场信心有确实的改变，动能似乎也巩固了。”

高纬预计，房地产交易的成长将由北美带动，尤其是美国，当地可出贷借款较多，加上承租户的空间需求，可望继去年的成长26%后，今年继续推动交易额增长15-20%。

亚洲方面，由于政府政策倾向让房市降温，加上市场担心中国增长的稳定性，因此去年交易额仅小幅增加3.7%；但高纬表示随着对中国的相关疑虑减退，投资人瞄准印度和印尼等新兴经济体，今年亚洲房地产交易也可望成长15-20%。

高纬指出，欧洲的投资可能继续迟滞，仅增5%，且侧重伦敦、慕尼黑等主要城市，因银行融资不足且欠缺好品质房地产可买。

高纬称，来自主权财富基金和退休基金的需求也将刺激市场增长，这两类基金均伺机增加房地产投资配置。(完)

(编译 张若琪 审校 高琦)

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