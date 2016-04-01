焦点：市况动荡令全球第一季股票发行规模降至七年低谷--数据

路透伦敦/香港4月1日 - 汤森路透周五公布的数据显示，今年第一季度全球股票发行规模降至七年低谷，市场的动荡给希望发行股票的企业泼下一盆冷水。

数据显示，第一季度包括股票首发及增发在内，全球股票总发行规模下降一半以上，至1,066亿美元，为2009年初以来的最低水平。

全球经济增长放缓的担忧令市场陷入动荡，而芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数.VIX在今年大部分时间内都保持在20之上。20被视为具有潜质的公司吸引投资者的安全水平。

而市场的动荡使得很多即将上市的公司难以说服投资者去相信其股票的价值。第一季通过首次公开发行(IPO)募集的资金规模下降了近70%至121亿美元。

“在VIX高于20的情况下，价格发现的过程比较具有挑战性，”瑞银欧洲、中东与非洲(EMEA)股权财团主管Gareth McCartney称，“第一季度有不少时间就像一位投资者所说的那样，‘有什么不需要担心的？’”

反过来说，第一季银行业为股票发行提供咨询服务而获得的股权资本市场(ECM)费用收入较少。摩根大通(JPM.N)收入2.154亿美元，在全球ECM费用收入中居首，但较上年同期下跌逾40%；紧随其后的是摩根士丹利(MS.N)和美银美林(BAC.N)。

排位升幅最大的是海通证券(600837.SS)，从第48位跃升至第10位，得益于帮助安排今年规模最大的IPO，即浙商银行(2016.HK)上市融资130亿港元(17亿美元)案。这笔交易帮助香港成为全球最活跃的股票交易中心，其次是伦敦和东京。

而纽约证券交易所根本没有新股上市，为2008年以来首次。这意味着美国在排名中猛跌，去年融资额重挫92%，市场份额从14%下跌至仅有3%。

**更多企业上市**

在三大主要地区中，亚太区新股上市活动降幅最低，融资额减少44%。分析师及银行家称，中国企业将继续上市，因中国推出的一系列旨在提振经济的政策，或将帮助更多企业进军股市。

“在中国主要市场，他们将继续推动股市，并努力改善流动性。这应为股市和经济注入活力，”安永会计师事务所亚太区IPO主管Ringo Choi称。

低油价令一些人士预期将出现一系列供股活动，因能源企业陷于困境。不过尽管能源和电力企业占全球股票增发活动的五分之二，但总体来说股票增发规模下降了57%。

能源方面的交易规模下滑，因油价温和上涨，且债权方无意接手陷于困境的企业。

“民众难以自严峻的市场环境当中牟利，令人气相当低落，尽管指数摆脱低位出现一些不错的涨势，”巴克莱EMEA地区ECM主管Tom Johnson指出。

“这多半是由大宗商品所驱动的涨势，而民众在这波交易中并未站到正确的那一边。”

银行人士对未来几个月的看法分歧，持续面临着宏观经济疑虑，英国脱欧阴霾，以及美国大选的不确定性。

然而，市场也存在一些亮点。银行人士曾指出，中国邮政储蓄银行料于2016年下半筹集高达150亿美元资金，可望成为今年全球最大股票公开发行案之一。

而利率仍维持或逼近谷底，再加上欧洲进行量化宽松，这预计仍将促使投资者进行股票交易。

“我们正处于廉价资金充斥的时期，还未看到明确的结束迹象。这对股市而言，通常是好现象，”泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)国际上市部门主管Albert Ganyushin指出。(完)