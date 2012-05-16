第一季全球手机市场萎缩--Gartner

路透赫尔辛基5月16日电---调研机构Gartner周三称,因亚太地区需求放缓,今年第一季全球手机销量较上年同期萎缩2%,为2009年以来首次同比下滑.智能手机销量同比增45%.

"第一季以往是亚洲市场表现最强的季度…而这一次主要手机企业推出的新品不多,而且用户推迟手机换代,等着在年内稍晚买到更划算的智能机."分析师Anshul Gupta在声明中称.

Gartner称,年初的缓慢开局促使其对今年余下时间保持谨慎,并将把全年的全球手机市场销量预估调降约2,000万台.

Gartner称,韩国三星电子(005930.KS)第一季在全球手机市场夺取20.7%份额,销量排世界第一.Android手机第一季在智能手机市场的市占率为56%.(完)

--编译 隋芬;审校 杜明霞

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