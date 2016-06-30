分析：全球第二季并购交易额下降 受监管及税收等风险打压

2015年3月12日，图为欧元和美元纸币。 REUTERS/Stoyan Nenov

路透纽约/伦敦6月29日 - 2016年第二季全球已公布并购交易价值下降三分之一。很多交易因监管和税收风险或国家安全方面的担忧以失败告终。

2015年达成的并购交易创下纪录，而2016年“破裂”的交易规模也可能创下纪录，因美国在反垄断方面不断出击，并打压为避税或可能危及国家安全的交易。

这些不利因素使公司高管在考虑发起可能招致政府审查的复杂交易之前，不得不三思而行。

加上英国上周公投脱欧引起市场动荡，这些都令公司董事会的信心减弱而不敢批准交易。

“今年企业不愿承担较高的监管或税收风险，主动发起交易的意愿也不如去年那么强烈。很多此类交易最后没有成功无疑是有影响的，”巴克莱全球并购主管Gary Posternack称。

去年最大笔交易--美国药厂辉瑞(Pfizer)(PFE.N)原定1,600亿美元收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)一案，在美国财政部引入新规遏制把纳税地转移到海外的所谓税负倒置交易后，辉瑞于今年4月取消这宗并购计划。

美国油田服务提供商哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)和贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)上个月也因遭到美国和欧洲反垄断监管机构的反对，终止了双方的合并计划。

2月时，飞利浦(PHG.AS)因遭美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由的阻挡，取消了以28亿美元将照明元件部门出售给中国私募股权基金GO Scale Capital为首财团的计划。

这些举措都影响到新的交易媒合。

据汤森路透初步数据，第二季全球宣布的并购交易规模达8,390亿美元，较上年同期减少32.5%，但较第一季成长14.2%。

第二季规模最大的交易为德国拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)出价620亿美元收购美国种籽与农化企业孟山都(Monsanto)(MON.N)。但两家公司尚未成功谈判达成交易。

第二季的其他交易包括雅培制药(Abbott Laboratories) (ABT.N)提出以305亿美元收购美国医疗器械生产商St Jude Medical Inc STJ.N，以及微软(MSFT.O)同意以262亿美元收购美国专业社交媒体平台领英LNKD.N。

近来收购方在宣布并购交易后，其股价均出现下跌，这拖累了并购交易。股价下跌在一定程度上是因为企业今年的平均收购溢价高于去年。

高盛(GS.N)分析师本周的一份研究报告显示，2015年企业收购溢价降至25%，创2006年以来最低，但今年回升至34%，略高于33%的长期平均溢价水平。

“至于英国公投退欧是否会导致全球并购活动放缓，现在做出判断还为时过早。良好的交易撮合环境的关键驱动因素依然存在：通过并购弥补内生增长不足的需求，通过实现协同作用提高利润率的机会，有低成本资金为并购融资，”高盛美洲并购联席负责人Matt McClure说。

**英国退欧引发不安**

英国的并购交易遭受冲击，第二季宣布的并购数量较上年同期大减85%。英国并购交易量占全球的7.0%。

“英国退欧有可能影响未来的并购交易。退欧令市场波动性加大，并对全球经济前景带来负面影响。持续的不确定性将难免导致今年剩下时间并购交易的态度更趋谨慎，”美国银行全球并购交易部门共同主管Adrian Mee表示。

欧洲第二季并购交易下滑41%，至1,473亿美元。美国也减少23%至4,218亿美元。美国为全球最大并购交易市场。

“尽管近期波动较大、重大事件引发的不确定性及宏观不利因素可能对全球并购交易的环境带来挑战，但我们预期专注于美国的并购交易仍将相对强劲，”加拿大皇家银行资本市场RBC.TO美国并购交易主管Vito Sperduto表示。

中国企业继续扮演并购交易活动的重要推动力量。今年迄今，中国企业的跨境并购交易总额达1,211亿美元，已超过去年创下的1,115亿美元的全年最高纪录。(完)