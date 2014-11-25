焦点：全球量化宽松大潮料持续至2015年 基金业者顺水行舟

图中为不同面额和币种的纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦11月25日 - 如果说世界几家大型中央银行近期真的协调实施全球货币政策，那么就当前状况而言，他们的确让金融市场信服了。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月结束为期六年的购债计划、或所谓的量化宽松后两天，日本央行也出乎市场意料，宣布扩大本身的大规模量化宽松刺激。

三周之后，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉坚称ECB将无所不用其极，“尽快采取行动”提振欧元区通胀--目前金融市场假设的手段包括购买欧元区政府公债。

就在同一天，由于担心国内债务持续膨胀可能导致通缩威胁，中国人民银行也突如其来宣布降息，为两年多以来首见。

无巧不巧，降息的消息是在澳洲20国集团(G20)峰会前后发布，投资人目前已经认定全球抗击通缩的激战即将展开，从东京到法兰克福，乃至于北京皆然，即便美联储反其道而行考虑升息。

有趣的是，如果最后的结局是美元暴走升值的话，政策走向分化可能为全球通胀与美国带来始料未及的后果。

身为全球储备货币的美元持续升值(目前普遍预期会这样)，将打压大宗商品价格甚至是全球通胀，同时让成长脚步放缓的新兴经济体金融环境收紧，亦拖累美国的出口。

全球需求若不能立即提高，可能带来更进一步的政策放宽，美联储自身也会延后升息，甚至进一步推高资产价格。

因此投资者极其安心地押注发达国家股市和债市将保持涨势，并且愈发认为这取决于上述四家央行的政策合力，而非美联储一家的行动。

“钱是可以交换的。日本印的钞票并不见得就一定留在日本。”Franklin Templeton明星债券投资人Michael Hasenstab周一对客户表示。

金融人士素来知道不要对抗央行承诺的行动以及印钞机的威力，现如今对他们而言，新近占据主要位置的威胁来自通缩，通缩将会动摇这个仍旧担负着危机前大量债务的世界。

“QE注入的流动性过剩，储蓄过剩以及经济长期停滞，这些因素综合在一起意味着利率将在较长时间内维持超低水准。”法国资产管理公司Amundi首席投资官Pascal Blanque说道。“明年我们仍将会面临这样的过剩局面。”

**攻击、攻击再攻击**

Blanque认为，央行向外界释出的最重要讯息是，非传统货币政策不可能只做半套。一旦使出的不是传统招数，就必须确保它们能击退通缩。

“当你动用了QE，你在一段时间之内就必须攻击、攻击再攻击。这是攸关规模、承诺以及时间的问题。”他上周在路透全球投资展望峰会中表示。

如果QE的初衷是要避免在后信贷危机时期偿还超额负债的破坏力，那些超额负债原本是可能耗尽全球货币供给的。那么主要央行现在就不能坐视保有、或者承担这些债务的一方--这其中大多数是政府--因通缩的到来而遭到惩罚。

物价持续下滑使得债务实质成本随着时间增加，令人质疑这些债务能否获得偿付。

这说明了只要全球央行的集体立场是偏多，就算是投机基金也都不愿做空市场。

“大家...都说已经到转折点了；但我认为还没到时候。印钞机可能会换，但环境仍未改变，”对冲基金公司英仕曼集团(Man Group)总裁Luke Ellis对路透表示。

对一些国家而言，QE需要迅速在实体经济中取得效果，因为事实表明它在政界和社会上备受争议。

“按最初意图，QE应通过两个渠道流入经济--资产价值以及消费，”Hermes Fund Managers执行长Saker Nusseibeh说，“但它却一直只涌入资产领域。”

“我们经历了现代史上规模最大的QE，而它只发挥了一半的作用。”

很多投资者知道QE扭曲了价格，不相信它取得了成功，但另一方面却不得不追随金融市场的走向，否则就可能在现金存款收益率接近于“零”的环境下产生实质损失。对他们来说，这也许是最大的难题了。

“如果货币的价格是错的，那就很难根据它来确定其他任何资产的价格。很容易看到风险无处不在，但判断什么风险更高、什么风险更低却并不容易，”安本资产管理首席投资官Anne Richards表示。

“算总账的一天终会到来，但我猜不会是在2015年。”(完)

(编译 陈宗琦/孙茉莉/李婷仪/王颖；审校 张明钧/郑茵/朱晓军)

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