通胀预期落空 黄金面临更大压力

图为印度北部城市昌迪加尔（Chandigarh）金店内展示的金条。 REUTERS/Ajay Verma

* 金价表现无视于日本、澳洲和欧元区最新放松举措

* 通胀担忧短期内没有成为现实

* 股市上涨夺走黄金光芒

撰稿 Jan Harvey 编译 王丽鑫/侯向明

路透伦敦5月24日 - 黄金价格走势在4月大跌后看来愈发不稳，因一波波宽松货币政策将导致通胀失控的预期并没有成为现实。

认为处于纪录低位的利率将损害纸币价值，推升通胀的想法，是推动黄金价格在金融危机后升至纪录高位的主要原因。

超宽松货币政策仍蔚为风潮，但金价自年初以来已下跌近20%，料创15年以来最大季度跌幅。

最近几个月日本央行推出其史上最大规模的激励计划，欧洲央行和澳洲央行也将利率降至纪录低位。

而美国联邦储备委员会(美联储)尽管暗示量化宽松计划可能接近尾声，但仍然每月向抵押贷款支持债券(MBS)市场注资850亿美元。

通胀压力仍然受控，同时日本和欧洲股市触及数年高位，美股则创下纪录高点。

“日本和其他地区的情况，实际上使持有黄金的机会成本上升，”瑞士信贷的分析师Tom Kendall称。

他表示，发达国家暂时没有通胀担忧，各国央行的行动刺激资本直接流向股市。

“若投资者不关心对冲通胀，那些具有良好上涨趋势，以及能够带来一些收益的资产相比之下则非常有吸引力，”Kendall称。

黄金普遍视被为通胀对冲资产，不过不是所有分析师认同其有效性。路透数据显示，每盎司现货金能购买14.8桶石油，接近1960年以来的长期均值15桶。

在2007年金融危机开始逐渐爆发后，全球主要国家推出的刺激举措当时被视为是典型诱发通胀政策。

浏览各主要央行资产规模与黄金价格走势图表，请点选：(link.reuters.com/wer28t)。

浏览2013年各类资产回报比较，请点选：(link.reuters.com/dub25t)。

浏览2013年各种大宗商品回报图表，请点选：(link.reuters.com/reb25t)。

浏览黄金与美元走势关系图表，请点选：(r.reuters.com/ryx52s)。

**眼下不用急于买进黄金**

“目前没有迹象显示将出现持续性的通胀，”Mitsui Precious Metals分析师David Jollie说。其并称，“美国通胀预期仍在2%左右，英国通胀正在下滑，欧洲的通胀接近于零。因此，作为一名投资者，你不需要去购买黄金。”

他说，这并不一定意味着最终不会出现通胀压力。“如果你认为未来10年会发生洪水，那么你需要建造一艘小船，但也没必要现在就造。”

“过了一年后，如果我们看到通胀开始回升，同时黄金来到每盎司1,100美元或1,200美元，人们将更乐意买入。”

尽管今年出现回落，但从历史上来看，黄金仍显昂贵。黄金用了12年的时间从2001年的每盎司250美元一路涨到了2011年的纪录高位1,920.30美元。交易员表示，通胀必须大举飙升，才能够证明金价在10年内涨了好几倍是合理表现。

欧元区、日本和澳洲的货币宽松措施打压了各自本币兑美元，并扶助美元指数升至三年来最高。而这又打压了以美元计价的黄金价格。

“如果你认为你的货币兑美元将贬值，那显然买入黄金是一种选择，或者你就干脆买入美元，”麦格理分析师Matthew Turner说。

美联储主席伯南克周三称，美联储可能在未来某次会议上决定削减购债规模。如果美联储真的缩减了量化宽松措施，那或会进一步利好美元，尤其是在其它国家央行仍处在宽松模式的情况下。

但这利空黄金。从技术面来看，黄金仍易于进一步下跌，分析师预期可能回落到1,150-1,100美元，以回吐其涨幅。对复苏的信心是造成黄金下跌的很大一部分原因，尽管复苏很脆弱。

“在某种程度上，人们明显认为股票可能涨的太多且太快了，同时他们可能仍然非常担忧货币政策的最终影响，”瑞士信贷的Kendall说，“但目前，他们把这些担心先摆在一旁。”(完)

(译文审校 张明钧)

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