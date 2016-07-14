香港位列全球透明度最高地产市场第15位 仍有改善空间--仲量联行

路透香港7月14日 - 国际物业顾问--仲量联行周四发布的报告称，香港位列全球透明度最高地产市场第15位，与排行第11位的新加坡，为亚洲透明度最高的市场之一。

仲量联行的《全球地产市场透明度指数》报告指，是次台湾地产市场（第23位）首次挤身＂透明＂的级别。在中国，上海及北京的一线城市于透明度见显着改善，主要是因中央政府反贪的其中一部分是改善法律环境，令一线城市在＂市场基本面＂及＂投资表现评估＂两方面获得改善。

＂香港仍有改善空间，主要是对于非上市基金及债务市场的数据规定，以及企业监管及客户服务有更大的透明度。然而，在这些地方改善透明度，需要在现行的商业运作上作出根本的改变，因此，需要较长的时间。＂仲量联行香港研究部主管马安平称。

报告指出，由于香港不少上市公司仍由创办人家族所控制，企业监管将继续是香港改善透明度其中一项最具挑战的范畴。

马安平续称，＂这是其中一项透明度的核心因素，香港在这范畴持续落后。在此报告中领先香港的国家及城市，均是在企业监管上的透明度获得较高的因素。＂

英国于报告中继续蝉联全球透明度最高的地产市场，值得注意是，10个被列为＂高度透明＂级别的市场，共占去全球商业地产投资成交量的75%，充分体现出市场透明度对于地产投资决策的重要性。

上海的全球排名由2014年的第35位升至今年的第33位，接近＂透明＂级别。然而，各城市在企业监察至强制购买等方面均有改善空间。

《全球地产市场透明度指数》报告对全球109个国家及城市的地产市场透明度进行分析，反映那些国家及城市能为投资者、发展商及企业提供最佳的经营环境。报告按交易程序、监管及法律架构、企业监管、表现评估及可用数据等139项因素评估透明度。透明度越高的城市，往往有较活跃的投资者及企业房地产活动。（完）