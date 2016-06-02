全球最贵物流地产租金排名香港居首 上海列第六--CBRE

路透上海6月2日 - 世邦魏理仕（CBRE）最新发布的全球优质物流地产租金报告显示，全球十大优质物流地产租金最高市场排名亚洲占六席，其中香港居全球优质物流地产租金最贵市场榜首，上海排名第六，深圳排名第十。

在全球优质地产租金年增长率增幅最高的二十个市场中，宁波、杭州、南京、无锡、苏州和上海纷纷上榜。

报告显示，香港市场的优质物流地产年租金达311.52美元／平米，较排名第二的东京（180.2美元）贵出逾七成，伦敦（176.11美元）和新加坡（117.44美元）分列第三和第四位，第五位是瑞典的斯德哥尔摩，上海和深圳的租金水平分别为101.62美元／平米和89.02美元／平米。

世邦魏理仕认为优质物流地产租金水平不会受到当前经济环境疲软影响，将持续保持增长势头。全球供应链扩张、打造现代物流平台和运营网络的迫切需求导致物流地产供不应求，不断推升租金水平。物流地产开发用地有限、政府政策支持、电子商务发展迅速和建立现代化物流市场的需要都成为全球各区域市场物流地产租金上涨的主要驱动因素。

世邦魏理仕工业及物流服务部中国区执行董事罗瑾表示，优质物流地产租金水平的不断攀升主要是源于优质地段高标准物流空间设施的稀缺供应与强势需求间的不平衡导致。

由于地方政府很难从物流设施项目开发中获得高额税收收入，开发商较难从政府部门获得一手土地（特别是在核心区域），造成物流地产土地供应相对有限。在土地稀缺的一线城市，如上海、北京、广州、深圳，土地价格持续处于高位以及土地集约利用要求，开发商被迫转而建造多层仓库以满足不断增加的租赁需求。为了满足客户高标准要求，多层仓库的建筑标准不亚于单层仓库，但单位建造成本比同标准的单层仓库高出25%之多。

全球供应链和贸易网络正在以前所未有的速度发展，不断增长的电子商务需求促进对高品质、现代物流配送设施的需求，推动全球范围内优质物流地产租金飞速上涨。而中国已是全球成长最快的电子商务市场，对于优质物流地产的需求亦是快速上升。（完）