投资者今年拟增全球地产资产配置 北上广深入选热门市场--调查

路透香港1月21日 - 亚洲非上市房地产投资协会（ANREV）周三发表的调查显示，2015年投资者在环球房地产方面的资金配置将持续增长，估计将有585亿美元的资本将流向全球房地产。

该项由ANREV、欧洲非上市房地产投资协会（INREV）及美国退休基金地产协会（PREA）联合发表的年度调查显示，60%的受访亚洲投资者预期，将于未来两年增加他们的全球房地产组合，主要原因是多种资产组合带来分散投资好处，以及寻求更高的回报。亚太区投资者目标将他们在房地产的资产配置比例由9.8%增加至11%。

现时低息环境加上债券收益率偏低，令房地产这类资产的吸引力增加，尤其是对那些在房地产与低固定收益及波动股市中寻求相对价值的投资者。

根据调查，亚太区最受欢迎的房地产投资市场是东京，悉尼居次，至于中国的一线城市（北京、上海、广州及深圳）和墨尔本双双排行第三。

在板块方面，办公楼最受投资者青睐，工业及物流物业排在第二位。45%的受访投资者预期今年会投资东京的办公楼物业，至于南韩的商业房地产对投资者的吸引力亦增加。

“在2015年，四成的全球投资者仍预期将增加他们在亚太区非上市房地产基金的投资配置，这些投资者主要来自欧洲和北美。”ANREV研究及专业标准部董事Amelie Delaunay称。

“亚太区住宅房地产投资者倾向通过合资企业及俱乐部交易（club deals），或直接房地产投资，这方面的资产配置增加将令全球跨境资金流受惠。”她续称。

这项调查今年是第八年进行，共获得337个回覆，包括房地产投资者、基金经理等；82个回应来自亚太地区。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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