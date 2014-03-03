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时事要闻 | 2014年 3月 3日 星期一 08:44 BJT

欧美国家对乌克兰局势表示严正关切

路透华盛顿3月2日 -美国总统奥巴马和英国、德国及波兰领导人周日对俄罗斯入侵乌克兰一事表达了“严正的关切”，他们认为此举违反了国际法，且威胁到国际和平和安全。

白宫表示，奥巴马和各个领导人分别通过电话。

“领导人强调应立即展开乌克兰和俄罗斯之间的对话，由国际间来促成此事是适当的，”白宫在声明中称。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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