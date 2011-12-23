全球经济增长放缓 美国经济仍将展现活力

分析：欧元对德国或许偏弱 但对其他欧元区国家则过强
路透伦敦2月3日 - 美国总统特朗普贸易事务顾问纳瓦罗对德国开炮，称欧元被“大幅低估”。对德国经济而言，此言可能不虚，但对于19个成员国组成的整个欧元区来说，事实并非如此。
记者 Lucia Mutikani 编译 龚芳/程琳/李婷仪
路透华盛顿12月23日电---尽管明年欧洲几可笃定将陷入衰退,加上全球经济成长减缓,但美国经济正蓄积动能,且可望一路延续至明年,而其间仅将会有些磕磕绊绊.
美国劳动市场表现坚挺,将令美国经济处於良好形态,抵御海外的不利因素;但继第四季经济意外表现强劲後,这股复苏力道在明年初可能放缓.
"在明年全球经济前景黯淡的情况下,美国将是表现较佳的经济体之一,"加州大学海峡角分校经济学教授Sung Won Sohn表示.
从就业及制造业等数据看来,美国第四季经济年增率将超过3%,将创18个月以来最高增长速度.
这股扩张力道多为反映对汽车需求的释放,及企业补充库存等暂时性因素,而这可能导致2012年初经济成长迟滞.
但劳动市场恢复元气,则意谓着经济复苏力道更加持久,且为根本性走强.
美国11月失业率降至两年半低位8.6%,且上周初次请领失业金人数降至2008年初以来最低水准.
这对主导美国三分之二经济活动的消费者而言,不啻是个好消息.
"消费者得以花费,纯因就业增长提速,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示."由於就业成长回升,收入也随之上扬."
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**受欧洲冲击**
尽管海外形势乌云密布,但目前许多分析师仍预计2012年美国经济增长率将介於2.3%至3%.
这种速度虽远称不上惊艳,但还是比今年预期2%的增长速度为快,也可以让系连任希望于经济表现的总统奥巴马稍微松口气.
欧债危机和华府预算政策之争,是经济面临的最大威胁.
"关键问题是,经济能否依靠自身内部力量发展."德国商业银行驻纽约首席分析师Anthony Karydakis说道.
延长即将到期的薪资税税惠和长期失业救济的计划遭遇政治僵局,带来了财政刹车可能让明年年初经济突然放缓的风险.
不过,国会周四宣布同意继续将上述计划再延长两个月,将於周五众议院举行决定性投票.
此举可能将这一政治僵局延续到明年2月,为经济带来暂时的缓解.分析师警告称,若不能延续该政策,可能会斩掉1.5个百分点的经济增长,推升衰退风险.
欧洲方面,分析师预计经济仅仅会是温和滑坡.若是大幅下滑,就可能令美元升值,从而严重冲击出口表现.
全球增长放缓似乎已经在削弱出口,不过出口仅占美国国内生产总值的13%.对欧元区的出口在美国出口总额中占13%左右.
"就算假设情况遭到不能再遭,欧元区进口增长锐减10%,对美国GDP增长的影响也可以忽略不计."苏格兰皇家银行资深分析师Michelle Girard表示.
对通用电气(GE)(GE.N)和Emerson Electric(EMR.N)这样的美国跨国制造商而言,欧洲是最大的担忧之所在,他们已经在削减欧洲业务布局.
"现实情况是,欧洲正在衰退,并且2012年多数时间可能都会是衰退."Emerson Electric首席执行官Dave Farr表示.其并称美国需求稳健.
对欧洲的担忧也让金融分析师下调公司获利预估.
汤森路透Proprietary Research数据显示,标准普尔500指数成分股公司明年第一季获利料将增长5.8%,远低於10月预计的逾10%,也远逊於第三季逾18%的增幅.
**金融业才是箭靶核心**
欧洲造成的最大威胁不在出口而是金融业.但大多数分析师认为,欧债难关不会在美国引发危机.
美国经济料有稳定增长,许多分析师已经摒弃先前的预估,他们原先认为美联储将启动又一轮资产购置计画.
"我认为他们会暂时按兵不动,除非欧洲发生甚麽大事,或者美国再度浮现经济放缓的迹象,"芝加哥Mesirow Financial副首席分析师Adolfo Laurenti说.
当然,不是每个人都那麽乐观.比如全球最大债券基金公司太平洋投资管理公司(PIMCO)就预估,经济成长不会超过1%,甚至可能完全没有扩张.
不过就连低迷的美国楼市都出现生机,建筑业可能从2005年以来首度对经济成长有贡献.
另外,州及地方政府收入开始走高,应该可让政府在勒紧腰带一段时间之後,开始稍稍放胆支出.
企业支出可能有点疲软,但是分析师认为不会出现大幅回落,因为目前企业坐拥的现金数量达2万亿(兆)美元.
"有那麽多的流动性,你会预期持续的资本支出对经济成长有些贡献,"德国商业银行Karydakis说.(完)
--译文审校 田建华/蔡美珍
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