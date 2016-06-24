全球经济复苏极为缓慢、不平衡 英国脱欧将产生深刻影响--中国副财长

路透北京6月24日 - 新华社周五援引中国财政部副部长朱光耀讲话称，当前全球经济仍处于复苏进程中，但复苏极为缓慢、不平衡，而且出现了新的不确定因素。

“英国脱欧公投问题是本次会议（G20会议）需要直接面对的最突出的不确定性，它将会对市场产生非常深刻的影响。”朱光耀称，“同时，在全球经济下行压力加大的形势下，大宗商品价格持续下跌，这对原材料出口国的经济增长产生巨大压力。”

他认为，当前全球经济复苏的另一个风险在于，在初级产品价格下调、金融市场波动以及国内经济结构性问题等影响下，一些重要新兴市场国家面临较大的经济困难。

二十国集团（G20）财政和央行副手会于6月22-23日在福建厦门召开，朱光耀出席会议。

英国公投尘埃落定，退欧阵营以近52%的票数获胜。首相卡梅伦称将在10月以前辞职。欧盟甚至可能面临一场存在危机，法国和荷兰的极右翼领导人也立刻呼吁就留欧还是脱欧举行公投。（完）