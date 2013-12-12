2014年全球精炼铜供应盈余料增加逾60%--ICSG

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
* 2014年供应盈余将从今年的38.7万吨增至63.2万吨--ICSG
* 新矿供应将超过复苏的需求
* 全球铜需求明年料增加4.5%
路透新加坡12月12日 -国际铜业研究组织(ICSG)周四表示，2014年全球精炼铜市场供应盈余将扩大逾60%，因新矿供应超过复苏的需求。
ICSG表示，明年全球精炼铜供应盈余将从今年的38.7万吨增加至63.2万吨。
2014年全球铜需求料增加约4.5%，因全球经济复苏势头增强。今年铜需求持平于上年，为2,050万吨。
但明年精炼铜产出料攀升约5.5%至2,210万吨，因中国产量增加。其中初次精炼产量料上升7%，二次精炼产量料增长2%。
2013年，全球精炼铜产量料增加3.9%至2,090万吨。
全球铜矿产出在2014年和2015年料强劲增长，因金融危机期间延期或推迟的项目投产。
全球铜矿产出2014年料将从2013年的1,670万吨跳升11.4%，至1,860万吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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