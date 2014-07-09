分析：全球监管当局警告市场存在泡沫 新次贷风暴恐酝酿成形

图为在华沙拍摄的人民币、日元、美元、欧元和英镑钞票。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦7月9日 - 在全球监管当局警告金融市场偏离经济现实面，看来有些重演过去10年信贷泡沫破灭迹象之际，外界对爆发另一场次贷定时炸弹的疑虑势不可免。

然而，即使你相信另一场危机正在酝酿成形，但最有可能的就是危机爆发点不会和上回一样。至少震央不会是美国抵押贷款证券--它是导致全球金融体系2008年几近崩溃的罪魁祸首。

监管更加严密，承销标准更为严格，加上抵押贷款新申请案件降至近20年低位，使得今年迄今美国民间抵押贷款支持证券销售规模萎缩至仅6亿美元，与2005年新债发行高达7,260亿美元规模犹如天壤之别。

无论如何，美国新发行的次贷支持债券几近消声匿迹。而美国汽车次贷支持债券则攫取一些市场目光，但市场规模已大不如前。

然而，在国际清算银行(BIS)最新出炉的年报当中，似乎相当肯定全球债市又再度落入危险区域，而将迎来跌势。

BIS关注焦点主要是由资产经理人新一波累积的新公司债及主权债，而非银行持仓情况。而且令BIS不解的是，低于标准的经济活动和违约率创纪录低位同时并存的情况，这进而在全球各地把借款利率和信用利差压得更低。

BIS说，这种情况只会催生“欣欣向荣”的股市、房地产以及位于低谷的金融波动性。BIS并表示，如果这一切都只是因为官方的零利率在推波助澜，那么一旦央行开始升息，局面瞬间就会逆转。

BIS若有所指的说，市场的盛况与全球经济基本面之间“那股令人不解的脱节感实在难以抹灭。”

相较于家庭借贷，低评级公司债更值得关注。

根据汤森路透数据，全球4-6月新发行垃圾级债券达到1,480亿美元，创下季度规模记录。上次信贷泡沫破裂之前，平均季度销售规模约为300亿美元。

此外，去年企业新签署的银团贷款中，有超过40%是低评级的杠杆贷款--比2005-07年时期来得高。越来越多的融资并不具备债权人保障性契约。

那么这可能会成为新的次优贷款吗？自金融危机以来，银行无法大量持有这类债券，因此有助于银行业本身对风险绝缘。但它们在代理市场方面能力有限，若难以找到合适定价，就可能会蜂拥退出市场。而随之而来的冲击通常将波及公司财务，还有储户和基金经理。

说到底，就是危机之后银行收紧了直接放贷，推动很多企业都转向债市和直接求助投资者。如果这一渠道也突然砍掉，再融资变得困难，那将造成很大冲击。

然而，对于和“安全的”政府公债打交道的投资者来说，鉴于经通胀调整后收益率不足1%，垃圾债券可能是他们达成目标的唯一渠道。除非利率变化，否则这种情况也不会有所改观。

此外，BIS也在提醒升息的风险，“当利率正常化后，这一过程的可持续性将最终受到考验。”(完)

(编译 龚芳/李婷仪/朱晓军；审校 孙茉莉/朱晓军)

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