全球监管机构因汇率操纵案判罚瑞银等五大银行34亿美元

路透伦敦/苏黎世11月12日 - 全球监管机构周三就汇率操纵案和解做出裁决，对全球五大银行总计处以34亿美元的罚款，包括瑞银集团(UBS)UBSN.VX、汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)和花旗集团(C.N)。

苏格兰皇家银行(RBS.L)和摩根大通(JPM.N)也在被处罚之列。这些银行被控试图操纵汇率基准。监管机构为此进行了长达一年的调查，加强了对每日交易规模高达5万亿美元、基本上不受监管的外汇市场的监督，数十名交易员被停职或者解雇。

瑞士的瑞银集团罚金最高，总计需向英国金融市场行为监管局(FCA)和美国商品期货交易委员会(CFTC)缴纳6.61亿美元，而且瑞士监管机构FINMA命令其交出1.34亿瑞郎。

FINMA亦命令这家瑞士最大银行让其至少95%的全球外汇交易业务实现自动化，并限制外汇和贵金属交易员的奖金两年内不得超过基础工资的两倍。FINMA表示，在贵金属交易业务中也发现有严重不当行为的证据。

其他奖金是基本薪资2倍以上的银行员工则必须经过批准流程。

FINMA已经开始就瑞银集团11名前任及现职员工强制执行。

各界原先预期汇市中另一重要业者巴克莱(BARC.L)将会成为加入和解的一员，不过FCA表示对巴克莱的调查仍持续进行。

这是FCA首度进行集体和解，总和解金额逾17亿美元，超过先前因操纵利率而裁罚的4.6亿英镑，反应出政界及公众要求银行业对不当行为负起责任承担罪责；各界指责银行业者是引爆2008年信贷危机的元凶。

美国CFTC就试图操纵一事对五家银行业者罚款超过14亿美元。(完)

(编译 张涛/张明钧; 审校 王洋/于春红)

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