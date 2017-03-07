焦点：放松管制及升息前景利好 银行股重获对冲基金的青睐

路透伦敦/波士顿3月6日 - 银行股在对冲基金中又流行起来。过去七年对冲基金一直回避此类股票，因银行的获利遭到低利率挤压，而且资产负债表不够透明。

美国总统特朗普当选已经促使一些对冲基金重新买进银行股，基于美国放松管制和升息前景而加大押注，这些变化可能帮助银行获得更高的储蓄回报。

“我认为人们在超配，”Notz Stucki Group合伙人Hilmi Unver称。“金融股应会从升息中受益。”他还表示，特朗普支持放松管制，这也对美国银行有利。

高盛数据显示，2017年初时，持仓居于前十的对冲基金最普遍持有的50只股票中，有五只是银行股，比例为2013年以来最高。

这五家银行股分别是美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)、花旗集团(C.N)及Citizens Financial Group (CFG.N)。

许多基金经理人青睐美国银行股，但一些对冲基金亦慢慢敲进欧洲银行股，即使当中有一些银行还在应对2008年金融危机的余波，而且现在又有即将举行大选所带来的不确定性。

“欧洲银行股的股价几乎是美国银行股的一半，我认为政治上的风险是高估了...有许多人在场边观望，”一位于伦敦的对冲基金经理人表示。他在1月开始在投资组合中增持欧洲银行股。“现在买进这些，将可赚上一大笔钱。”

Haidar Capital Management总裁兼执行长Haidar称，欧洲银行股看起来很便宜。

欧洲的低利率甚至负利率，导致银行难于靠存款获利，令其股价受到打压，造成诸多对冲基金离开。

但现在银行获利可能得到改善，因美国有望升息，最终欧洲也可能升息。

“在欧洲，收益率曲线趋陡，量化宽松政策行将结束，随后在2018年底或2019年初还将升息，这些因素应能提振这些银行业者的业绩；欧洲银行业者股价目前远低于账面价值 ，”Haidar说道。(完)