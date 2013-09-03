全球监管者放松衍生品新规以避免损及经济

图为芝加哥交易所内的国债交易商。 REUTERS/Frank Polich

* 旨在缓解担保品需求

* 互换交易初始保证金将从2015年起逐步引入

* 银行可使用更广泛资产作为担保

* 某些外汇合约免受初始保证金规定约束

* 律师称新规将锁住大部分担保品

路透伦敦9月2日 - 全球金融监管机构放宽了旨在加强衍生品市场安全的新规，因一些银行称如果管控太过严苛，可能会损害到经济复苏。衍生品市场的规模高达630万亿美元。

巴塞尔银行监管委员会发布最终规定，要求银行与券商为不通过“清算所”的互换衍生品交易提交保证金。若交易通过清算所，那么当交易的一方破产时，清算所本身会生成一个支援机制。

这属于20国集团(G20)衍生品全面改革的一部分，内容包括强制清算以及在可能情况下进行场内交易，而且全部交易都将被记录。

监管机构希望应用从2007-2009年金融危机中得到的教训，在这次危机中，像信用违约互换(CDS)等衍生品的不透明性在造成市场不确定性方面扮演了主要角色。

使用清算所，则意味着交易拥有一项违约基金作为保险支持。

提交初始保证金也是为了提供类似的安全缓冲。

最终规定发表于周一，而G20领导人周四和周五将在俄罗斯举行峰会，会上将评估监管改革方面的进展。

金融稳定委员会主席暨英国央行总裁卡尼称，在引导交易流向电子平台以提升安全性方面，各国动作依然落后。

欧盟与美国在经历最初的争议后，已经承诺将在衍生品新规方面开展合作。Carney希望其他G20国家也会如此。

“关于衍生品，遵从彼此效力相似的规定不但是一种有效避免监管套利的方式，而且对于拥有统一监管标准的目标，也是切合实际的做法，”卡尼告诉记者。

他表示，要求不清算的互换交易提交保证金，将会促使交易转移至平台以及通过清算所。

**清算激励**

在很多情况下，新规将要求交易双方首次提交1-15%的初始保证金。他们已经提交一个追加保证金，并且考虑到互换合约价值每天的变动。

Allen & Overy的律师Damian Carolan说，巴塞尔委员会不应过于在意新规对经济的影响，否则最终不清算交易的成本又会降低。

部分银行已经发出警告称，新的规定和其他迫使交易商和银行增加担保品的改革，将共同造成优质担保品的短缺。

行业官员称，这将促使部分投资者不购买衍生品对汇市不利波动避险，还将造成到其他市场中为经济提供融资的担保品的紧张。

“巴塞尔委员会...承认，保证金要求对于市场是新鲜事物，它们的具体影响将取决于一系列因素和市场条件。只有在新规实施一段时间后，这些因素和条件才能实现，”监管者在声明中称。

Mayer Brown律所的Ed Parker称，使用衍生品来对冲其原材料成本的航空业和其他行业可能会受益于这一门槛，因为这免除了它们的初始保证金。

最终框架允许将更多的合格担保品用作初始保证金，超过原来设想的范围。

Parker称，银行将可以重复使用初始保证金担保品，这一程序称为再担保契约；但再担保仅限一次，较之目前可以多次循环使用担保品是一次重大退步。

此外，该规定将分阶段引入，比最初预计的时间更长。新规从2015年12月开始，起初只限于规模很大的衍生品交易商，并在四年时间内向市场其他领域推行。

与草案相比的其他变化包括，实物交割的外汇远期合约和互换合约免除了初始保证金要求。

今年稍早，巴塞尔委员会再度缩减了要求银行建立流动性储备金缓冲的新规，缓解了对优质政府公债的需求。(完)

(编译 隋芬/朱晓军; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。