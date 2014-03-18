全球监管机构将进一步努力恢复证券化市场

路透伦敦3月17日 - 国际证监会组织(IOSCO)秘书长DavidWright对路透表示，全球监管机构将进一步努力促成证券化市场的复苏。证券化市场因金融危机而受到重创，现在决策者视其为经济的重要融资来源之一。

证券化是将各种贷款打包成附息债券出售给投资者，银行筹资所得可用来满足自身需求或放贷给小企业。

通常贷款主要由银行提供，在欧洲尤其如此，但现在银行业正忙着充实资本，对贷款变得小心谨慎。

由全球市场监管机构组成的IOSCO以及由银行业监管机构组成的巴塞尔银行监管委员会将考虑如何进行补救。

“IOSCO和巴塞尔委员会接近于达成一致，将成立一个工作小组考察证券化市场的运转情况，并看看是否需要新的思路，”DavidWright在出席查塔姆社(Chatham House)金融会议间隙对路透表示。

2007年许多基于美国次优住房贷款的证券化产品变得无法交易，给证券化市场带来重创，并为全球市场崩盘和银行倒闭埋下了祸根。

欧盟执委会也希望证券化市场摆脱冻结状态，将于下周公布促进长期融资的方案。

在力图让证券化市场复苏的同时，监管机构也采取一些行动取缔所谓的影子银行，或游离于受监管银行这类主流渠道之外的贷款。

欧盟希望从证券化这类以市场为基础的资金来源获得更多的融资，用于经济成长。

目前约有30%的融资出自这些来源，其他则来自银行业，与美国的情况正相反。一些欧洲的决策者认为应该效仿美国，以减轻风险集中于银行并使融资渠道多元化。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

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