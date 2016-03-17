提高可再生能源消费占比将有助实现全球气候目标--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦3月16日 （记者 Nina Chestney） - 国际可再生能源机构（IRENA）周三发布的研究报告显示，到2030年将可再生能源在全球能源消费组合的占比提高一倍至36%，可为全球经济每年节省多达4.2万亿美元。
风能和太阳能等可再生能源占2014年全球能源消费的18%左右。按照现有的各国政策，到2030年可再生能源预计占比21%。
将可再生能源消费的当前占比提高一倍，可帮助实现《巴黎协定》的目标，即确保全球平均气温较工业化前水平的升幅控制在2摄氏度以内。
IRENA是一家专注于实现可再生能源潜力的政府间国际组织。
IRENA的报告称，到2030年将可再生能源占比提升一倍每年或需花费2,900亿美元，但通过减少污染与排放对人类健康和农业的危害，全球经济每年可净节省1.2万亿到4.2万亿美元。
“提升一倍占比不仅可行，而且更有益处，”IRENA总干事阿丹?阿明在声明中称。
“这会创造更多就业，减少空气污染、挽救数以百万计人口的生命，并让我们踏上将全球气温升幅限制在2摄氏度以内的道路，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。