提高可再生能源消费占比将有助实现全球气候目标--研究

路透伦敦3月16日 （记者 Nina Chestney） - 国际可再生能源机构（IRENA）周三发布的研究报告显示，到2030年将可再生能源在全球能源消费组合的占比提高一倍至36%，可为全球经济每年节省多达4.2万亿美元。

风能和太阳能等可再生能源占2014年全球能源消费的18%左右。按照现有的各国政策，到2030年可再生能源预计占比21%。

将可再生能源消费的当前占比提高一倍，可帮助实现《巴黎协定》的目标，即确保全球平均气温较工业化前水平的升幅控制在2摄氏度以内。

IRENA是一家专注于实现可再生能源潜力的政府间国际组织。

IRENA的报告称，到2030年将可再生能源占比提升一倍每年或需花费2,900亿美元，但通过减少污染与排放对人类健康和农业的危害，全球经济每年可净节省1.2万亿到4.2万亿美元。

“提升一倍占比不仅可行，而且更有益处，”IRENA总干事阿丹?阿明在声明中称。

“这会创造更多就业，减少空气污染、挽救数以百万计人口的生命，并让我们踏上将全球气温升幅限制在2摄氏度以内的道路，”他说道。（完）