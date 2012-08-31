全球稻米价格料持稳 东盟生产国是稳定价格的关键

澳洲央行总裁称鼓励家庭借款会带来风险 发出暂不降息信号
路透悉尼2月22日 - 澳洲央行总裁洛威周三发出迄今为止最明确的信号，即进一步降息不符合国家利益，因债务导致的荣衰风险特别严重。
路透曼谷8月30日电---亚洲开发银行(ADB)周四公布的一份报告显示,未来几年全球稻米价格料将保持稳定,东南亚国家联盟(东盟,ASEAN)稻米生产国在稳定市场及满足日益增长的需求上将发挥重要作用.
据ADB的数据显示,东盟国家稻米总产量的年增率料为1.37%,将从2010/11年度的近1.105亿吨增加至2021/22年度的1.283亿吨.此预估值是假设天气情况正常且宏观条件不变.
ADB表示,"迄今为止,稻米市场似乎持稳,目前的产量预估表明整体价格仍将维持稳定,"其并称东盟国家产量增加将助力稳定价格.
不过,若出现类似2007/08年印度因雨季降雨不足而颁布出口禁令的情况,价格仍可能出现震荡.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
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