分析：市场紧盯英国脱欧公投 其实特朗普胜选风险也不容小视

路透伦敦6月8日 - 投资者似乎忽视了11月的美国总统选举，却随着本月英国脱欧公投情势的的变化而大举抛售或者买进。经常有人用市场短视来加以解释，其实这两件事最终可能交织在一起。

基金经理和分析师们，包括哈佛教授及民主党要人萨默斯在内，怎么也想不明白，为何英国与欧洲市场因英国脱欧公投即将来临而上下震荡，而美国资产却基本上无视知名商人特朗普(Donald Trump)在问鼎白宫过程中取得的成功。

公投可能改变英国的贸易与政治关系，市场为此震荡不已相对容易理解。投资者不仅担心脱欧造成的潜在裂隙会影响英国经济，而且担心欧盟整合本身前景的不确定性可能冲击欧洲及欧元区市场。

据国际货币基金组织(IMF)的数据，英国可能是全球第五大经济体，但欧盟的整体经济产出却占到全球国内生产总值(GDP)的22%。

许多人认为，共和党人特朗普建议重塑美国贸易与外交关系、提出反对移民的政策并质疑美国财政部的义务，所造成的市场不确定性至少与英国脱欧公投不相上下。

庄家和市场预测者认为，英国退欧以及特朗普赢得大选，都不是最可能的结果。但他们预测两个结果出现的概率相似：约为三分之一，这样的机率通常会受到市场严肃对待，但是这一次仅有其中一项受到如此待遇。

尽管几个月以来，英镑、英镑期权、英国住宅建筑类股、甚至是欧元区二线国家的公债都因为公投民调预测而起起伏伏，但截至目前，美元及其衍生品、美国公债价格以及华尔街股市却并没有因美国大选出现明显波动。

恰恰相反，标准普尔500指数在本周触及近一年最高水准，“恐慌指标”--波动率指数VIX，或指标标准普尔指数的隐含波动率仍稳居年内最低点位附近。

**“几乎不可想象”**

“市场往往忽视对于实体经济一般几无影响的政治风险，但是或许这回他们应该有所顾虑，”法国资产管理公司Carmignac董事总经理Didier Saint-Georges称。

“六个月前，对于公然采取贸易保护主义立场、倾向于重议联邦债务的特朗普能在年底大选胜出，几乎是不可想象的，但现在却有可能了。”

尽管对美国总统大选存在这样的忧虑，投资者在解释市场上为何缺乏大选相关的波动时，众说纷纭的观点都是，市场倾向于只在某一时段关注一个事件，或者干脆就说认为11月的大选现在看来还太遥远。

但若是套用这种理论，可以看到市场在对待英国退欧公投的这件事上并没有采用这种思维。

早在去年12月时，对冲未来六个月英镑波动的成本就已然大幅跳涨，该波动率期权恰好将在6月公投后到期。相比之下，覆盖11月总统大选时段的六个月美元波动率可没有在上个月出现明显扬升。

美银美林发布的5月全球基金调查报告也反映出，美国政治形势对市场的影响远不及英国退欧公投和中国人民币贬值。此外，虽然将美国大选事件列为关注风险的基金数量在5月增加了一倍，但在全年“尾部风险”事件排行上，美国大选也只是被列在第四位。

那么这到底是怎么回事？

许多人其实认为，特朗普若胜选，最终推出的政策绝不会像他在选战中发表的政见那么激进，其它人也认为美国政治体制的制衡机制也会约束特朗普的影响力。

还有一种观点认为，如果特朗普赢得大选，全球贸易形势改变给全球资产造成的冲击都是均等的，美国市场本身不会被单独挑出来挨打或是独善其身。

“英国退欧公投是个更大的风险事件，”法国第二大银行BPCE的董事长Francois Perol上周表示，“美国的民主制度拥有有力的机构及权力制衡。”

Perol称英国退欧将给欧盟和欧元区的一体化带来严重问题，而且他“还不确定政治上是否已做好准备。”

不过他的确提到这两个议题可能会交互影响，6月23日的公投结果或许将让市场两大不安神经合而为一。“或许英国退欧将会多少增加特朗普获胜的机率。”他说道。

倡导退欧的获胜，或许能更好地促使投资者重新评估大西洋两岸那些心怀不满的选民影响力，市场也会严阵以待11月的美国大选。

两个阵营皆因选民对现状和政治妥协的不满而壮大。退欧和特朗普脱颖而出都可以从银行业和经济危机中找到根源，即便经济开始温和复苏，许多西方国家也存在类似的不满情绪。

两个事件的叠加影响或许正是市场所最担心的。

不管是无意抑或是刻意为之，一旦退欧和特朗普都胜出，不啻为给全球贸易和跨国企业的绩优股造成重击。

自2007/08金融危机以来，风险规避投资已经严重冲击到那些优质股，若退欧和特朗普胜出，带来的冲击可能很大。

美国和欧盟几乎占到全球GDP以及全球股市市值的半壁江山。(完)