冲突取代经济成为世界最大风险--世界经济论坛

路透伦敦1月15日（记者 Ben Hirschler） - 世界经济论坛周四称，国际冲突风险是国家和企业未来十年面临的最大威胁，超过了对经济的担忧。

世界经济论坛对全球风险的年度评估为下周在达沃斯举行的会议埋下伏笔，尽管该评估是基于几个月前收到的反馈。这是该调查首次将冲突作为最大风险，反映出世界形势越发危险。

之前的九版《全球风险(Global Risks)》报告倾向于突出财政危机、资产价格崩盘和收入不均扩大等经济威胁。

而这一次，经济的地位下降，参与调查的近900位专家担忧乌克兰亲俄分离主义者的叛乱行动、“伊斯兰国”武装组织的崛起以及其他地缘政治爆发点。

“地缘政治风险比其他风险上升得都剧烈，这很令人吃惊，”世界经济论坛首席经济学家Margareta Drzeniek-Hanouz说道。

除了国家间发生大规模冲突外，冲突的方式也在改变，包括跨境黑客攻击、无人机袭击和更多的经济制裁。

“谈到经济复苏，我们仍未走出困境，”Drzeniek-Hanouz指出。

她表示，专家们对经济的担忧并不低于去年，只是被地缘政治问题超越。

报告称，其他主要风险按发生可能性排列包括：极端天气、国家和政府倒台以及高结构性失业的继续。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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