分析：部分高风险资产近期受创 投资者担心情况越来越糟

图为印尼一家货币兑换店的职员在清点美元现钞。 REUTERS/Yusuf Ahmad

路透7月13日 - 全球金融市场在上周重新领教了什么叫做恐惧。虽然持续的时间不长，但在一些人看来，部分高风险资产的动荡预示着后面的路要艰难得多。

葡萄牙最大上市银行必利胜银行(BES)BES.LS可能因股东的会计问题而面临严重风险，这种担忧让欧美投资者感到心惊。他们不免要问，欧洲银行业是不是还有坏消息尚未爆出？

一直在潜滋暗长的某些过度投机行为也达到了高潮。例如Cynk Technology(CYNK.PK)的股票被暂停交易，这家公司既无资产，也无营收，但市值却飙升到了64亿美元。西班牙无线服务提供商Gowex(GOW.MC)在爆出严重会计丑闻后也轰然倒地。

此外，一些近期赴美上市的企业财富严重缩水，再加上波多黎各的债务形势不断恶化，不由得让人联想起巴菲特的那句名言："只有等到潮水退去，你才会发现谁在裸泳。"

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，他已经变得非常谨慎。“我的看法是，现在应该对美国股市持谨慎态度了，”伊坎在一次电话采访中称。“尽管这一年不错，但我在选股时也是很仔细的。”

我们正处在这样一个背景下，人们担心当美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束购债计划并开始自2006年以来首次加息时，全球市场和经济是否足够强韧，能否应付得了这一局面。美联储可能在明年开始升息。

许多投资者心中原本滋生出沾沾自喜的情绪，现在已经开始消退。美国小盘股上周跌逾4%，为两年多来表现最差的一周。西班牙Banco Popular银行推迟发债；希腊新债发行筹资规模也仅为原先期望的一半。

目前还不清楚，这究竟只是一些失控高风险资产的短期适度修正，还是预示将有更为惨烈的情况发生？一些人坚信只是修正走势。

“(根本原因是)葡萄牙、乌克兰、俄罗斯还是美联储，我都不在意，市场本来就应该至少停下脚步，或者回落10-12%。”Raymond James Financial首席投资分析师Jeffrey Saut说。

大型金融机构的投资经理会很愿意看到回调个10%左右，因标准普尔500指数已经有大约三年时间没有出现这么大的回调幅度了。该指数最近几周破天荒地进入2,000点附近区间，较2009年金融危机时创下的低位已上涨了近两倍。

**离恐慌甚远**

关于必利胜银行(BES)BES.LS的忧虑可能反映了一些投资者对于信用市场过热的担心，但离爆发恐慌还很远。

欧洲公债的交投水位仍距美债不远。意大利上周发售75亿欧元公债，三年期和15年期公债得标收益率创欧元面临以来最低。

尽管垃圾债市场的乐观情绪开始消退，但主导权并未就此转由空头接手。根据美银美林数据，评级在CCC或更低的高风险美国高收益公司债与指标美债的利差，从6月23日以来已扩大约0.35个百分点，但仍与2007年以来最窄水位相差不大。

“这波修正更加警示世人，欧元区问题没有解决，不论欧洲央行印了多少钞票，也无法强力启动欧元区经济，”SteppenWolf Capital投资长Phoebus Theologites称。“但这并不代表事件会蔓延扩大或发生大崩盘。”

全球各地借款利率低、企业财务状况大致有利于并购或回购股票、美国等国的企业获利温和增长，这些都是无需过分恐慌的理由。

Rosenblatt Securities首席市场分析师Brian Reynolds指出，养老金基金等投资者一直稳步将资金注入公司债，就连通常较沉寂的7月也是如此。

通用汽车金融General Motors Financial上周发行15亿美元高收益债，而美国电力企业Calpine发行28亿美元高收益债进行再融资。根据汤森路透数据，整体而言，2014年迄今高收益债发行规模为1,836亿美元，有望改写年度发行新高纪录。

“信贷热潮伴随着一些违约事件，”Reynolds谈到近期一些问题时称。“因此这不是什么大问题。但从过去五年的经验可以看出，如果人们想恐慌个几周，还是有可能的。”

他指出标普500指数无疑有可能在未来几天出现修正，拉回到1950点甚至1900点水位，但用于回购股票的公司债获得资金稳定流入，应可将股市升势再延续数年。

Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示，股市出现的不安情绪，或许可以让人提前窥见美联储升息时的投资者反应。

他把最近市场波动性上扬归因于美联储官员的言论，这些言论提及美联储以开始升息展开政策正常化的必要性，另外官员也忧心市场的“自满”氛围。

美联储购债计划预计今年10月结束，他预期有可能六个月后开始升息。

**价格过热**

美联储以及其他主要央行力推的宽松资金，受益的不只是股债市。最近几年中，运动球队与球员身价、艺术品、豪宅等，价格也跟着扶摇直上。

有些分析师担心，“聪明钱”正在淡出某些领域，其他留下来的人可能面临损失。Sundial Capital Research创办人Jason Goepfert指出，过去六个月的IPO案中，约60%是和创投(风险投资)的退场策略有关，这个比例是过去几年最高。

过去一年美国有一些新股表现明显不佳。收纳用品零售商Container Store Group(TCS.N)去年11月甫上市，上周就发出获利预警，目前股价已较去年底几近腰斩。另外，三明治连锁商Potbelly Corp(PBPB.O)在去年10月风光上市之后，如今也让投资人大失所望，市值已经比当时少了三分之二。

社群网站Twitter(TWTR.N)去年11月挂牌，七周内股价飙升将近两倍，但从那之后已下跌48%。

“我会毫不犹豫地在此获利了结。我绝不会离开市场，但有一波修正已在隐然成形，”Joy说。(完)

(编译 洪曦/石冠兰/李婷仪 审校 郑茵/蔡美珍)

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