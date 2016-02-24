全球地缘政治风险推动投资者增持现金

2016年1月21日在北京拍到的人民币、港币、美元。欧元。日圆等现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透香港/新加坡2月24日（记者 Saikat Chatterjee/Nichola Saminather） - 英国退出欧盟的风险不再是那么遥远，已经受伤的投资者加强补充防御性资产，应对地缘政治风险。

投资者往往将政治回旋视为串场演出，可能引发短期市场动荡，但对长期没什么影响。

但是当前市场动荡，发达国家股票和新兴市场债券等资产都在下跌，数量异常多的地缘政治风险可能让已经受伤的投资组合进一步失血。

“当你观察2016年的时候，一个明显的现象是肥尾风险比很长时间来看到的都多，”Henderson Global Investors多资产联合负责人Paul O'Connor说道。他表示，Henderson旗下的大多数基金所持有的现金比例都在15%上下。

肥尾风险指可能引发极端市场行情的事件发生的机率高于正常情况，往往在平均值三个标准差以外。

目前的关键风险包括英国退出欧盟、南海紧张局势、中东冲突、油价下跌、欧洲难民危机以及美国大选的高度不确定性。

关键在于，尾部风险的增加恰逢全球增长担忧和近期的市场动荡，导致投资者拥挤在少数交易中，比如做多美元、做空石油与新兴市场。

这意味着尾部风险可能引发这些交易的剧烈平仓，因为届时可能有很多投资者同时寻求平仓。

“交易存在相关性、交易拥挤以及很多肥尾风险的存在，导致我们持有比正常情况下更多的现金，”O'Connor说道。

增加现金比例的不只Henderson一家。美国银行美林上周公布的对198名基金经理的调查显示，平均持有现金的比例升至5.6%，为2011年11月以来最高水平，美国衰退取代中国放缓成为全球投资者最大的尾部风险。这些基金经理管理的资产总计接近6,000亿美元。

尾部风险可能进一步影响脆弱的全球经济是让他们如此担忧的原因。

安联投资全球策略师Neil Dwayne认为，如果中东爆发冲突引发油价大涨，可能让世界陷入衰退，还可能引发押注油价在可预见的未来维持低位的对冲基金急于平仓。安联投资在全球范围内管理4,270亿欧元资产。

汤森路透数据显示，“代表”对冲基金布局的原油净空头仓位仍接近记录高点，暗示市场有多容易反转。

“油价大涨到每桶100美元是市场无法承担的最大地缘政治风险，”Dwayne指出。

（完）