全球橡胶价格将在6-12个月内触底反弹--Olam执行长

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透印度柯枝2月20日 - 大宗商品贸易商Olam International(OLAM.SI)主管周四表示，在未来6-12个月全球橡胶价格将会触底反弹，因预期最大买家中国的库存下降后，其买需将回升。
中国经济放缓的疑虑，打压全球橡胶价格接近数年低位；那迫使全球最大几个天然橡胶生产国考虑采取联合行动来支撑价格。
但Olam执行长Sunny Verghese表示，他预期未来6-12月中国的库存将会耗尽。
上海期交所指定交割仓库的橡胶库存，已触及2004年以来最高水准，同时根据交易员的估算，备受关注的青岛港口保税仓库库存大约是30.4万吨，10月时约为25万吨。
“如果中国经济以7-7.5%的速度成长，我们应该会见到需求回升，”Verghese在橡胶会议的场边表示。
“过剩的库存目前可能要花6-12月才会消化完毕，之后会见到供需情况更为平衡。”(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)