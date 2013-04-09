到2030年全球海运贸易量料增长逾一倍--报告

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
* 海运贸易量到2030年料最高增至240亿吨
* 中国料拥有全球船队的近四分之一
路透伦敦4月8日 - 英国劳氏船级协会(Lloyd's Register)、国防技术公司Qinetiq和斯特拉斯克莱德大学周一发布的联合报告显示，全球海运贸易量到2030年将增长一倍以上，因中国快速增长的经济刺激大宗商品需求。
这篇题为“全球海运趋势2030年”的报告显示，到2030年，全球每年的海运贸易量将从目前的90亿吨增长至190-240亿吨。
根据经济合作暨发展组织(OECD)，全球贸易量的约90%是经由海洋运输。
“引人注目的是，即便在最差的假设情境下，海运增长也很强劲，”劳氏船级协会的执行长Richard Sadler说。
“中国将成为海运贸易的大市场，到时候其石油消费量将是目前的三倍，煤炭消费量占到全球的60%。”
报告称，中国的船队拥有量增长将为世界最快，挑战传统海运大国希腊及其他欧洲国家。
到2030年，中国船队拥有量全球占比将从2010年的15%增长至19-24%，而日本的份额将从目前的12%降至5.6-6.7%。
报告称，在造船市场，油轮将是未来20年交货量下滑的唯一船型。
大部分新造船舶--最高达55%--将由中国建造，韩国最多占到27%。
到2030年，中国将超越北美成为全球最大石油消费市场，消费量将是2011年的近三倍。全球石油消费量料从2010年的44亿吨增至66亿吨。
报告还显示，全球煤炭消费量到2030年将增长逾一倍，从2010年的35亿吨油当量增至84亿吨左右，其中中国消费量占到60%。
天然气消费量到2030年将从2010年的27亿吨增长至54亿吨，美国仍将是最大消费国。(完)
(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
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