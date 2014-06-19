过去七年世界和平状况渐变差--研究

路透华盛顿6月18日(记者 Peter Apps) - 一份全球安全报告周三称，世界和平状况在过去7年中逐渐变差，不断发生的战争、武装分子袭击和犯罪，改变了过去60多年间和平状况慢慢变好的趋势。

根据澳大利亚智库经济与和平研究所(IEP)的研究，特别是伊拉克、叙利亚、阿富汗、苏丹和中非共和国的冲突拉低了"全球和平指数"。

死于中东、南亚和非洲武装分子袭击的人数上升，新兴国家城市谋杀率增加。为躲避战乱，沦为难民的人数也在增多。

报告称，发达地区的犯罪和冲突率总体下降，特别是欧洲。

"全球和平指数"于2007年推出，对该指数在推出前的估计显示，自二战结束以来，世界和平或多或少在不断改善。

经济与和平研究所创始人兼执行主席Steve Killelea对路透表示：“(出现这一局面)似乎有很多原因。有‘阿拉伯之春’的影响，有伊拉克战争后恐怖主义抬头的因素，全球金融危机的影响。”

这项研究对162个国家进行了研究，所涉及的22个指标包括军费开支、谋杀率以及冲突、公民不服从和恐怖主义造成的死亡人数。

经济与和平研究所在报告中称，在过去7年间，全世界所有国家的平均全球和平指数从1.96升至2.06，说明世界更加不和平了。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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